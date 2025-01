Putina agresiju atbalstošajai Larisai Doļinai iesaka samierināties ar izkrāptā elitārā dzīvokļa zaudēšanu

2024. gadā vienā no konkursa “Jaunais vilnis” slēgtajām ballītēm, kas agrāk notika Jūrmalā, Igors Krutojs kāpa uz skatuves ar apsveikuma vārdu un daudziem no klātesošajiem izprovocēja nostalģijas lēkmi pa Rīgas Jūrmalu. Viņš atcerējās, ka daži Krievijas mākslinieki Jūrmalā pat iegādājušies nekustamos īpašumus. “Larisa Aleksandrovna, vai jums tur kaut kas ir?” Doļina atbildēja: “Ir, mēģinu pārdot. Mani taču tur aizliedza vispār uz visu mūžu.” Iepriekš viņa stāstīja, ka viņas dzīvoklis Jūrmalā atrodas dažu minūšu gājiena attālumā no jūras, un viņai tur patika pavadīt atvaļinājumu: “Brīnišķīgs dzīvoklītis. Es tik ļoti mīlēju Jūrmalu. Ar bērniem pavadīju tur praktiski visu vasaru, daudzu gadu garumā.”