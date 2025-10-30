"Cabaret Piccolo" pirmizrāde
17. oktobrī izrāde "Cabaret Piccolo" piedzīvoja pirmizrādi koncertvietā SPELET, Brīvības ielā 96A.
Dziedātāja Elza Rozentāle bērnu nosauc par godu maestro Raimondam Paulam
Dziedātāja Elza Rozentāle pēc kļūšanas par māmiņu un gadu ilgas pauzes atgriezusies uz skatuves.
Koncertzālē "SPELET" 17. oktobrī pirmizrādi piedzīvoja muzikāli teatrāls iestudējums "Cabaret Piccolo", kurā vienā no galvenajām lomām skatītājus apbūra arī Elza Rozentāle, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pagājušā gada nogalē Elza laida pasaulē dēlu, kuru vecāki nosaukuši par Paulu – par godu komponistam Raimondam Paulam. Kā māksliniece atklāj, mazā Paula tētis nav no mūzikas aprindām, ir plašākai sabiedrībai nezināms, un ģimene sniedz viņai lielāko spēku un iedvesmu. Kā zināms, savulaik Elza bija precējusies ar indieti Aviku Parkouru, ar kuru iepazinās 2011. gadā. 2015. gadā abi izšķīrās, pēc tam Elzu saistīja īslaicīgas attiecības ar dziedātāju Ralfu Eilandu.
“Šis man ir īpašs gads – piecpadsmitais, kopš piedalos kabarē iestudējumos, bet pirmais, kad uz skatuves kāpju kā mamma,” saka Elza, kura skatītāju priekšā atkal staro ar ierasto enerģiju un siltumu. Atgriešanās pēc pauzes Elzai bijis gan fizisks, gan emocionāls izaicinājums. Pēc viņas teiktā, ilgāku laiku nebija ne sportots, ne dejots, arī balss pēc pārtraukuma bija jāatmodina. Tomēr tas viss nācis ar lielu prieku – sajūtu, ka viņa ir atpakaļ savā vidē. Elza uzsver, ka kabarē viņai vienmēr bijuši svētki.