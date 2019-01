Žurnāls "Kas Jauns" jau pirms diviem gadiem rakstīja, ka Ralfa un Elzas koleģiālās attiecības pāraugušas mīlestībā un kopdzīvē. Abi, piemēram, tolaik divvientulību mēnesi baudīja ceļojumā Kubā. Jaunieši savas attiecības gan neafišēja nedz ceļojumu izrādīšanā sociālajos tīklos, nedz kopīgi apmeklējot pasākumus.

Pats Ralfs attiecību jautājumu nekomentēja, bet pārim pietuvinātas personas zināja teikt, ka jaunieši jau 2016. gada nogalē bija uzsākuši kopdzīvi.

Kad pagājušās sestdienas vakarā talantīgā dziedātāja Elza Rozentāle ar dziesmu "You Came On Tiptoe" debitēja konkursā "Supernova", daudziem radās jautājums – vai maz ir ētiski, ka Ralfs, būdams viens no četriem žūrijas pārstāvjiem, tagad vērtē savu draudzeni? Kā nekā "Supernova" ir gada nopietnākais dziedātāju cīniņš par ceļazīmi uz starptautisku atpazīstamību jeb lielo Eirovīziju.

Tomēr, izrādās, ka skatītāju satraukumam nav pamata. No drošiem avotiem žurnālam "Kas Jauns" tapis zināms, ka jau kādu laiku abi mūziķi vairs neesot pāris. Vismaz ne tādā nozīmē, ka dzīvotu kopā. Lai arī Ralfs no Elzas dzīvokļa esot izvācies un uzsācis patstāvīgu dzīvi, abi joprojām saglabājuši draudzīgas attiecības, kurās dzimst arī kopīgi radoši projekti.

