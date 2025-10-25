Megana Mārkla atklāj personiskas detaļas par ģimenes dzīvi kopā ar Hariju un viņu bērniem
Saseksas hercogiene Megana Mārkla retu reizi dalījās detaļās par ģimenes dzīvi kopā ar princi Hariju un viņu bērniem, uzstājoties kādā pasākumā netālu no savas rezidences Kalifornijā.
44 gadus vecā Saseksas hercogiene pasākumā “Godmothers” grāmatnīcā atklāja intīmas nianses par to, kā audzina meitu Lilibetu (4) un dēlu Ārčiju (6). Pasākums notika, lai atbalstītu viņas tuvu draudzeni Kortniju Adamo. “Pirmā lieta, ko daru, kad pamostos, — ieslēdzu mājā mūziku,” atklāja Megana.
Ceļojumos viņa vienmēr līdzi ņem pārnēsājamu skaļruni, lai turpinātu savu rīta rituālu, kā arī smaržīgu sveci. “Vienmēr ceļoju ar sveci. Esmu ļoti jutīga pret aromātiem un tos saistu ar māju,” viņa sacīja.
Tāpat Megana pastāstīja, ka ar bērniem izmanto īpašu ikdienas sarunu tehniku, ko viņa dēvē par “roze un ērkšķis”. Tā palīdzot izvairīties no vienkāršām “jā” un “nē” atbildēm. “Mūsu meitai ir četri gadi, viņa ir ļoti spēcīga personība un vienkārši brīnišķīga,” sacīja Mārkla. “Kad jautāju: “Kas bija tava roze un kas bija tavs ērkšķis?”, viņa atbild: “Mana diena bija vienkārši lieliska!””
Vēl viens ģimenes rituāls ir “dziedinošais pleds”, ko ģimenei uzdāvinājusi grāmatnīcas līdzīpašniece Viktorija Džeksone. Megana atklāja, ka, kad kāds no ģimenes jūtas slikti, viņi aptinas šajā pledā, kas sniedz mierinājumu un siltumu.
Saseksas hercogu ģimene ir cieši saistīta ar “Godmothers” grāmatnīcu, kuru atbalsta Opra Vinfrija, Meganas un Harija kaimiņiene Montecito.
Grāmatnīcā redzama pāra fotogrāfija no tās atklāšanas 2024. gadā, kā arī Harija memuāri “Liekais” (2023) un Meganas bērnu grāmata “Soliņš” (2021), kas izvietoti sadaļā “vietējie autori”.
“Esam draudzenes kopš koledžas,” ar smaidu sacīja Mārkla, runājot par savu ilggadējo draudzību ar Adamo. “Mēs iepazināmies, kad mums bija 17 gadi — viņa uzauga tulpju fermā, bet es ne,” piebilda Megana, atceroties savu bērnību Losandželosā nelielā dupleksā.
Megana dalījās arī atmiņās par 2001. gada 11. septembri, kad viņas un Adamo ceļojuma plānus no Kalifornijas uz Čikāgu izjauca terorakta notikumi. “Mums bija paredzēts lidot, bet 9/11 dēļ mēs nolēmām braukt ar auto. Trīs dienās veicām 30 stundu ceļu — 10 stundas dienā, ļoti trauslā laikā mūsu valstij,” viņa sacīja.
Šī pieredze Meganu pamudinājusi apzināties, cik svarīga ir kopiena un drošības sajūta, ko sniedz mājas: “Nav drošākas vietas par savu māju,” viņa uzsvēra.
Pēc sarunas Mārkla personīgi uzņēma viesus grāmatnīcas terasē, kur cienāja ar Sauvignon Blanc no savas vīna līnijas “As Ever”.