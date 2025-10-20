Rīgā uzstāsies pasaules popmūzikas superzvaigzne Pitbull
Pasaules popmūzikas superzvaigzne Pitbull pēc enerģijas pārpilnās un pilnībā izpārdotās “European Party After Dark” tūres 2025. gadā atgriežas Eiropā ar jaunu koncertsēriju – “I’m Back”. Tās ietvaros 2026. gada 29. jūlijā viņš uzstāsies Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā, dāvājot skatītājiem vienu no vasaras karstākajām ballītēm. Koncertā īpašais viesis būs Lil Jon.
Ar miljardiem dziesmu straumējumu un video skatījumu, kā arī simtiem zelta un platīna sertifikātu, Pitbull karjera ir kļuvusi par vienu no iespaidīgākajām mūsdienu popmūzikas vēsturē. Viņa spēja vienot paaudzes un savienot dažādus mūzikas žanrus ir padarījusi viņu par īstu globālu fenomenu.
Biļetes uz koncertu būs pieejamas no 24. oktobra plkst. 12.00 “Biļešu Serviss” tīklā. Īpaši "Mastercard" lietotājiem biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas no 22. oktobra plkst. 12.00 līdz 24. oktobra plkst. 11.00, savukārt "Mastercard Preferred" biļetes – no 24. oktobra plkst. 12.00.
Papildu informācija pieejama vietnē priceless.com/music.
Positivus festivāla un FBI koncertu kluba biedri, kā arī Delfi+ abonenti biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā no 22. oktobra plkst. 12.00, izmantojot īpašu kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.
Pitbull, īstajā vārdā Armando Christian Pérez, pasaulē pazīstams arī kā Mr. Worldwide, skatuves vārdu izvēlējies, jo, līdzīgi kā viņa vārda sugas pārstāvji, viņš nekad neatkāpjas no sava mērķa. Savā karjeras sākumā viņu iedvesmoja producents Irv Gotti, kurš mudināja reperi sākt radīt paša dziesmas. Pitbull pirmie panākumi saistāmi ar līdzdalību Lil Jon and the East Side Boyz albumā “Kings of Crunk”, kā arī ar dziesmu “Oye”, kas iekļauta filmas “2 Fast 2 Furious” skaņu celiņā.
Gadu gaitā Pitbull sadarbojies ar tādiem pasaules mēroga māksliniekiem kā Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias un Gipsy Kings, pierādot spēju apvienot latino ritmus ar popa un hiphopa elementiem.
Tūre “I’m Back” turpinās svinēt fanu kustību, kas dzimusi sociālajos tīklos, – “The Bald E’s”, un sola vēl jaudīgāku koncertu ar iespaidīgiem vizuālajiem risinājumiem, pirotehniku un Pitbull raksturīgo enerģiju. Kopā ar savu grupu "The Agents" un dejotājām "The Most Bad Ones", Pitbull Rīgā sarīkos eksplozīvu, elpu aizraujošu šovu, kas apvienos mūziku, gaismu un vienotības garu.