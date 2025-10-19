Fans, kurš bildināja Keitiju Periju koncertā, vienmēr stāstījis savām meitām, ka reiz padarīs dziedātāju par savu sievu
Keitijas Perijas 50 gadus vecais fans, kurš dziedātāju publiski bildināja uz skatuves, atklājis, ka savām trim meitām vienmēr solījis, ka reiz pienāks diena, kad viņš apprecēs slaveno popzvaigzni.
50 gadus vecais inženieris no Hempšīras, Darens Trenčards, nometās uz viena ceļa un izteica bildinājumu, kad Keitija Perija pirmdienas vakarā sniedza koncertu “O2” arēnā Londonā.
Darens, kurš vairāk nekā gadu ir šķīries, uz koncertu bija devies kopā ar savām trim meitām –Betaniju (16) un dvīnēm Nikolu un Sofiju (22). Atvases viņu pārsteigušas ar biļeti uz dziedātājas pasaules turnejas “Lifetimes” šovu, un Darens sapratis – tā ir viņa iespēja satikt savu elku un pie viena arī izmēģināt laimi.
„Meitas nopirka man biļeti, jo esmu liels fans!” viņš pastāstīja izdevumam “Daily Mail”. „Kad meitenes bija mazas, es vienmēr jokoju, ka reiz Keitiju Periju padarīšu par savu sievu. Nesen viņas mani pierunāja izveidot profilu iepazīšanās lietotnē, un es pajokoju, ka uzaicināšu uz randiņu Keitiju Periju.”
“Koncerta dienā es uzzīmēju lielu plakātu, ko salocītu turēju kabatā. Man nebija ne jausmas, ka tikšu uzaicināts uz skatuves. Kad starmeši pavērsās manā virzienā, es skrēju tuvāk skatuvei – ja nu gadās iespēja tikt augšā. Tas bija riskanti, bet nolēmu, ka metīšos uz viena ceļa. Kad tur nonācu, jutos apmulsis un satraukts, bet viņa bija ļoti jauka, mēs pat pārmijām dažus vārdus, esot nostāk no mikrofona.”
“Tā bija brīnišķīga uzstāšanās. Viņa izskatījās valdzinoši un lieliski. Šis vakars mums paliks atmiņā uz mūžu! Tagad visi par to runā.”
Keitija Darenam atteica – viņai šobrīd uzplaukušas romantiskas attiecībās ar bijušo Kanādas premjerministru Džastinu Trudo. Viņa smejoties fanam sacīja: „Kaut tu man būtu to pajautājis pirms 48 stundām!”
Pēc tam dziedātāja pajokoja ar publiku: „Londona, Anglija, jūs šādi izklaidējaties pirmdienas vakarā pēc darba un skolas dienas? Nav brīnums, ka man vienmēr iepatīkas angļi… bet nu vairs ne!”
Darens atzina, ka viņam par notikušo nav ne mazākas nožēlas, kaut arī Keitija par viņa sievu kļūt atteicās. „Dzīvojam tikai vienreiz – nedzīvojiet ar nožēlu! Dariet, uzdrošināties!” viņš piebilda.
Nedēļas nogalē Keitija redzēta Santbarbaras piekrastē uz savas 24 metrus garās jahtas “Caravelle”, mīļi apskaujoties un skūpstoties ar 53 gadus veco Džastinu Trudo.
Par abu iespējamajām attiecībām sāka runāt jau jūlijā, kad viņus redzēja vakariņojam intīmā gaisotnē Monreālas restorānā “Le Violon”, tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Keitija bija paziņojusi par šķiršanos no līgavaiņa, Lielbritānijā dzimušā aktiera Orlando Blūma (48).
Pēc tam gan viss noklusa – līdz šim nedēļas nogalei, kad “Daily Mail” ieguva ekskluzīvas fotogrāfijas, kurās pāris redzams sirsnīgi izrādām savas jūtas. Kāds aculiecinieks, kurš uzņēmis šos attēlus, stāstīja: „Viņa pietauvoja savu jahtu pie neliela vaļu vērošanas kuģīša, un viņi sāka skūpstīties. Sākumā nesapratu, ar ko viņa ir, līdz ieraudzīju tetovējumu uz vīrieša rokas un uzreiz sapratu, ka tas ir Džastins Trudo.”
Pēc šī kaislīgā brīža Džastina bijusī sieva Sofija sociālajos tīklos publicējusi noslēpumainu ierakstu par mākslu atlaist mīlestību. 50 gadus vecā TV personība publiskoja pārdomas: „Dažreiz aizmirstam, ka nekas, ko mīlam, nav mums dots uz mūžu. Cilvēki, vietas, pat mirkļi, kas reiz šķita, ka nekad nebeigsies, vai ne? Laiks māca, lai mēs tiem nepieķertos, un tomēr mēs to darām. Es to daru, jo pieķeršanās šķiet drošāka nekā atlaišana. Taču mīlestība nekad nav bijusi par īpašumtiesībām – tā ir par klātbūtni. Par šo brīdi. Kad atlaižam to, ko nevaram paturēt, mēs atveram vietu patiesai saiknei, tuvībai, atmiņai, mācībai. Pat viens smaids var atbalsoties visā mūžā – turpat mājo arī skumjas. Pērn zaudēju tēvu, un līdz ar sērām nāk arī žēlastība. Varbūt mīlestības dziļākā mācība ir šī – stāvēt ar atvērtu sirdi nepastāvības priekšā. Godināt to, kas bijis, un uzticēties, ka atlaišana pati par sevi ir īpaša saglabāšanas forma – sirdī, kur nekas nevar tikt dzēsts.”
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo un viņa sieva Sofija.
Sofija no Džastina izšķīrās 2023. gada augustā pēc 18 laulības gadiem. Viņiem ir trīs bērni – dēli Ksavjērs (18) un Hadriens (11) un Ella-Greisa (16).
Savukārt Keitijai ir piecus gadus veca meita Deizija Dova Blūma. Viņa šovasar izšķīrās no „Karību jūras pirātu” zvaigznes Orlando Blūma, ar kuru bija saderināta. Iepriekš Keitija bija precējusies ar britu komiķi Raselu Brendu no 2010. līdz 2012. gadam.