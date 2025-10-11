Pianists Andrejs Osokins divus gadus pēc šķiršanās joprojām viens
"Man ir attiecības tikai ar klavierēm," smaidot saka viens no spilgtākajiem klasiskās mūzikas pārstāvjiem Latvijā.
Pirms tam Andrejs ilgāk nekā deviņus gadus dzīvoja attiecībās ar dziedātāju Katrīnu Gupalo, kura pēc šķiršanās ne vien sastapa jaunu liktenīgo vīrieti, bet arī kļuva par precētu sievieti. Šovasar Katrīna apprecējās ar astoņus gadus jaunāko mūziķi Edgaru Vilcānu.
Andrejs Osokins, runājot par savu šā brīža dzīvi, neslēpj, ka ir no attiecībām brīvs vīrietis, taču šis statuss viņam pat iepaticies, un viņš jaunas draudzenes meklējumos nav. “Tas ir skumji, ka cilvēki šķiras, kaut gan brīvība, kas pasaulē šobrīd ir tik aktuāla arī politiskā kontekstā, ir labāka. Mūzika man ir brīvība; tajā ir gan dvēseles lidojums, gan saruna ar cilvēku, jo mūzika nevar būt bez klausītāja un mijiedarbības,” uzskata Osokins.
Ar koncertu "Trīs Osokini" atklāts "Jūrmalas festivāls"
2025. gada 15. jūlijā Dzintaru koncertzālē ar koncertu "Trīs Osokini" tika atklāts "Jūrmalas festivāls".