Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova atklāj sava divdomīgā tetovējuma nozīmi
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece, spilgtā latgaļu dāma Margarita Kolosova, sarunā ar savu draugu Mārtiņu atklāj stāstus, kas burtiski ierakstīti viņas ādā. Pēc darbiem virtuvē abi dodas atvilkt elpu, un saruna ieplūst tēmā par Margaritas tetovējumiem.
Pirmo tetovējumu Margarita ieguvusi nevis spontāni, bet ar nozīmi: ""TikTok" konkursā, kur bija jāiesūta sava zīme. Man ir pieci bērni, tātad piecas zīmes." Tālāk viņa stāsta par rakstiem, kas atgādina Lielvārdes jostas motīvus. Mārtiņš jautā par inciāļiem "LB", kas nereti raisa dažādas interpretācijas. Kā atklāj Margarita, daudzi uzreiz domājot par populāro alkoholisko dzērienu "LB šņabi". Viņa gan pasmaida un paskaidro, ka šai zīmei ir pavisam cita nozīme: "Tā ir mana dzīves stāja – "Laukiem būt", un jā, man tas ir."
Margarita arī atklāj, ka ne tikai "LB" tetovējuma nozīme tiek pārprasta, bet arī ugunskrusts, ap kuru ir bijušas karstas diskusijas. Viņa atceras, ka reiz viens vīrietis krievu valodā viņai prasījis - vai tas nozīmē, ka viņa ir par Ukrainu? Margarita atbildējusi, ka šī zīme ir senlatviešu simbols, kas pārstāv sauli un spēku, nevis politiskas asociācijas. “Pirms nosodi – uzzini, ko tā nozīmē," Margarita teikusi vīrietim.
Starp tetovējumiem paslēpts arī personisks tetovējums – “Mārtiņa zīme”, veltīts draugam Mārtiņam, ar kuru viņu saista senas atmiņas un kopīgi piedzīvojumi. Margaritas ieskatā katrs viņas tetovējums ir kāds fragments, posms vai mirklis no viņas dzīves. "Es dzīvoju ar to, kas man ir uz rokas – tie ir mani bērni, mana zeme un mans stāsts," pauž Margarita.