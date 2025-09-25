"Slavenības. Bez filtra" jaunā dalībniece Margarita Kolosova par vientulību: "Ja kāds stāsta, ka viņam ir labi vienam - es neticu!"
"Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova, izrādot savu mājokli, atklāj, ka pašlaik ir brīva sieviete. Viņas pēdējās nopietnās attiecības ilga 22 gadus, taču, neskatoties uz šķiršanos, viņa nav atmetusi cerības atrast jaunu sirdsāķīti.
Dzīvojot nomaļā Rēzeknes novada ciematiņā, Margarita smejoties piebilst, ka vienatnē dažkārt var sākt "braukt jumts", bet viņai esot risinājums. Margarita bilst: "Krievi saka – "beločka" atnāk. Latviski tas nozīmē "baltās pelītes". Bet es vienmēr esmu sagatavojusies – man priekš viņas riekstiņi. Var nākt droši, man nebūs tik vientuļi." Viņas lielākais atbalsts bijuši bērni, tomēr vientulībai ir arī ēnas puses. "Priekš kam man vienai tik liela gulta? Cik viņa vietas aizņem istabā... Bet, ja nu noder. Ja nu paliek ziemas vakaros garlaicīgi. Ja nu," smejoties pauž Margarita.
Runājot par vīriešiem, latgaļu dāma atklāj, ka vairāk nekā pirms trim gadiem izšķīrusies no sava dzīvesbiedra: "Kopā nodzīvojām 22 gadus, un tad izšķīrāmies. Es teikšu tā – ja pāri, kas ir izšķīrušies, vaino vienu vai otru attiecību izjūkšanā, tas ir pēdējais "fufelis". Sākumā es gribēju savu otro pusi nolādēt, tas bija fakts," atceras Margarita. Aizkadrā viņa uzsver, ka "attiecībās cilvēki nav viens otra privātīpašums". "Nav nekādas jēgas turēt. Labāk paraudi vai iztusējies. Paklausies sērīgās mīlas balādes. Tev jau neviens "skābekli nenogriež" – tās pašas rociņas, kājiņas, galviņas ir. Galva pat skaidrāk sāk domāt," secina Margarita. Viņa atzīst, ka dzīvojot vienam ir arī plusi: "Nevajag mazgāt otra drēbes vai gatavot ēst. Ja gribi – sataisi sev, ja negribi – aizej un nopērc veikalā." Tomēr viņa piebilst, ka ir arī otra puse: "It sevišķi ziemā, kad ir garie vakari."
Viņai esot daudz draugu, pārsvarā vīrieši: "Es viņus redzu kā "bračkas" vai "korišus". Draugam ir jābūt draugam. Protams, ir visādas dzirdētas situācijas – sākumā draudzējās, pēc tam vēl kaut kas… un tad visa draudzība aiziet pa burbuli, jo kaut kas "saniezēja vai sakasījās"." Viņa neslēpj, ka šķiršanos pārdzīvojusi gluži kā nelaimīgu pirmo mīlestību. “Es uzskatu, ka cilvēks nav radīts, lai būtu viens. Es runāju par attiecībām, nevis ģimeni vai ko citu. Ja kāds stāsta, ka viņam ir labi vienam – es neticu nevienam vārdam," spriež Margarita.
Sarunā viņa arī min piemēru – citu šova dalībnieci Magoni Liedeskalnu, kura nevar atrast vīru un saņem intīma rakstura bildes no pielūdzējiem. Margarita smejoties atklāj, ka arī viņa tādas saņēmusi: "Es esmu teikusi sūtītājiem – nu, noliec blakus šķiltavu vai sērkociņu kastīti, lai ir ar ko salīdzināt. Sataisīšu kolāžu un izvēlēšos – kurš tur apaļāks, līkāks vai garāks." Ar humoru viņa piebilst: "Man ir viens jautājums vīriešiem – ko jūs, zēni, gribat man parādīt? Jums visiem viss ir vienāds, tikai kādam varbūt no ūdens sarāvies. "Viņi domā, ka frizūru tajā vietā uztaisījuši un tagad ir paši glaunākie visā ciemā. Man ir 47 gadi – nu, zēni, c'mon!"
Par attiecību meklējumiem Margarita ir pārliecināta – viss notiks, kad būs lemts: "Ja liktenis lems, būs. Bet tā, lai es skrietu un meklētu – nē. Jo vairāk meklēsi, jo tālāk no tevis ies prom. Atnāks tajā brīdī, kad vismazāk gaidīsi. Tāpēc es negaidu."