Šovam "Caur ērkšķiem uz…" pievienojas jauna dalībniece - Evelīna no Rēzeknes
Pēc svinīgās "Caur ērkšķiem uz…" septītās sezonas atklāšanas dāmas dodas uz restorānu pusdienot, kur viņas sagaida vadītāji Jānis Bukums un Liene Stepena kopā ar noslēpumainu viešņu. Vadītāji paskaidro, ka sākotnēji projektā bija paredzēts vienpadsmit dalībnieču sastāvs, taču viena no izraudzītajām sievietēm nolēma atteikties no dalības. Lai aizpildītu izveidojušos tukšumu, komandai pievienota jauna dalībniece.
Kamēr dāmas ieņem vietas pie pusdienu galda, Evelīna sevi iepazīstina vienkārši un tieši: "Mani sauc Evelīna, man ir 27 gadi. Es esmu no Rēzeknes, dzimusi Rīgā." Viņa arī neslēpj no pārējām, ka iepriekš lietojusi apreibinošas vielas, bet jau gadu nelieto. “Es negribu melot – es lietoju narkotikas. Tā bija mana problēma. Bet jau gadu nelietoju. Es gribu būt labāka. Gribu iet uz priekšu, gribu ģimeni," pauž Evelīna.
Aizkadrā Evelīna paskaidro, ka dalību projektā viņai piedāvājis probācijas dienests, kura uzraudzībā viņa nonākusi zādzību dēļ. Zādzības veikusi kopā ar savu draugu adrenalīna dēļ. “Man piezvanīja un pajautāja, vai es varu piedalīties, jo viena meitene no savas vietas ir atteikusies. Laikam viņa izvēlējās dzert, tusēt, nevis mainīt sevi," spriež Evelīna. Viņa arī piebilst, ka nākusi no normālas ģimenes, taču ir izlutināta – 15 gadu vecumā sapinās ar nepareizo kompāniju un sāka lietot amfetamīnu. Sēžot pie pusdienu galda, Evelīna pārējām dāmām atklāj, ka piekritusi projektam, lai pierādītu sev, ka spēj dzīvot. "Ja man tagad dod iespēju, tad es gribu to izmantot," spriež Evelīna.
