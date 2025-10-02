Pārsteigums! Pamela Andersone vairs nav blondīne
Jau gadu desmitiem Pamela Andersone visiem ir zināma kā leģendāra blondīne, zeltainie mati bija neatņemama viņas identitātes sastāvdaļa. Tomēr šobrīd aktrise ir drosmīgi izvēlējusies atvadīties no ierastā un piedāvāt sabiedrībai pavisam jaunu, negaidītu tēlu. Pamela pārsteigusi Parīzes modes nedēļas viesus ar rudu matu krāsu!
Pamela Andersone pirmo reizi debitējusi ar jauno matu krāsu jau otrdien, kad atpazīta pastaigā pa parku Parīzē. Savukārt nākamajā dienā 58 gadus vecā ekrāna zvaigzne ugunīgo matu sakārtojumu prezentēja jau uz sarkanā paklāja, kad devās klātienē vērot Toma Forda skati Parīzes modes nedēļā.
Aktrise, kura jau vairākus gadus desmitus asociējas ar ikoniskas blondīnes tēlu, šķita gandrīz neatpazīstama, kad pastaigā pa parku bija izvēlējusies rudos matus saņemt nelielā astītē, radot pavisam īsi apgriezta matu sakārtojuma iespaidu. Ikdienas gaitās aktrise, kura dažus gadus vairs nelieto dekoratīvo kosmētiku, izskatījās pavisam vienkārši, tērpusies piegulošā džemperī ar augsto apkakli, garajās biksēs un augstpapēžu laiviņās.
Portāls "Daily Mail" raksta, ka zvaigznes jaunā frizūra ir paredzēta lomai filmā, kuru sāks filmēt tūlīt pēc Modes nedēļas. Francijas ražojuma kino projektā, kam dots nosaukums “Mīlestība nav atbilde” (“Love is Not the Answer”) Pamela būs redzama kopā ar Stīvu Kūganu. Izdevums raksta, ka jaunajam matu sakārtojumam Andersone iedvesmojusies no trim skandināvu aktrisēm – Bibi Andersones, Līvas Ulmanas un Gunnelas Lindblomas, kurām bija līdzīgas frizūras.
Pamelas jaunā tēla autors ir slavenais franču frizieris Džons Nollets, kurš jau kļuvis par aktrises draugu.
Pamela Andersone dodas uz Toma Forda skati Parīzes modes nedēļā 2025. gada 1. oktobrī
Gada sākumā kāds labi informēts avots izdevumam "Daily Mail" norādīja, ka Pamela ir priecīga, ka "tiek novērtēta par savu atturīgāko izskatu un gūst atzinību par savu patieso talantu." Paziņa sacīja: "Pamela ir saņēmusi tik daudz pozitīvu atsauksmju no sievietēm visā pasaulē par savu dabisko skaistumu. Viņa ir kļuvusi par ikonu, kuru tagad pazīst kā cilvēku, kurš parāda savu dabisko izskatu. Lai gan Pema atzīst, ka nedaudz vairāk kosmētikas būtu lieliski piestāvējis viņas kleitai, viņa arī saprot, ka tā vairs nav viņas patiesā būtība. Ja mazliet nokrāsotos – vai nu uz balvu pasniegšanas ceremonijām, vai citur – viņa vairs nebūtu patiesa pret sevi.”
Avots piebilda, ka daļa no viņas motivācijas pārtraukt lietot kosmētiku bija vēlme atbrīvoties no “Pludmales patruļas” un filmas “Barb Wire” radītā tēla, lai sabiedrība viņu uzlūkotu kā nopietnu aktrisi. "Pamela atklāja savu patieso talantu, kad spēlēja Roksiju Hārtu uz Brodvejas skatuves. Šī loma izmainīja viņas dzīvi,” norādīja paziņa. Pamelas debija izrādē tika uzņemta ar stāvovācijām.
Kāds cits aktrisei pietuvināts avots apliecinājis, ka aktrise "joprojām reizēm uzklāj vieglu grimu” un piebildis, ka viņa nav zvērējusi pilnībā atteikties no kosmētikas, tikai mainījusi savu attieksmi pret to.