Jaunie talanti turpina cīņu "X faktorā" - otrais atlases raidījums jau svētdien

Svētdien, 5. oktobrī, pulksten 20.30 TV3 ēterā būs skatāms muzikālā šova "X faktors" otrais atlases raidījums. Tajā skatītāji iepazīsies ar vēl 18 jaunajiem talantiem, kuri gatavi uzstāties uz lielās šova skatuves un cīnīties par galveno balvu - 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio “Star FM” ēterā 25 000 eiro vērtībā.
Vakaru atklās 17 gadus vecā rīdziniece Rēzija Puškundze – sportiska un mērķtiecīga jauniete, kura ne tikai aktīvi spēlē pludmales volejbolu, bet arī pārstāv Latviju starptautiskos turnīros. Uz skatuves viņa izpildīs Aretas Frenklinas leģendāro dziesmu “A Natural Woman”, kas šajā vakarā izskanēs pat divas reizes. Tāpat skatītājiem būs iespēja redzēt arī talantu šova “Ir talants!” finālistu Jāni Rugāju, kurš šim vakaram sagatavojis emocionālu Dankana Lorenca dziesmas “Arcade” versiju.
Skatītājus priecēs arī vokālā grupa “MODUS” no Liepājas, kas mentorus pārsteigs ar pašu radītu Imanta Kalniņa dziesmu aranžiju. Pēc četru gadu pauzes uz “X faktora” skatuves atgriezīsies jau par leģendu kļuvušais Dmitrijs Kļinčiščevs, kurš šajā vakarā izpildīs jaunu dziesmu no sava trešā albuma. Tās vēstījums ir skaidrs – mīlestība nekad nebeidzas, gluži tāpat kā viņa dziesmas.
Starp dalībniekiem redzēsim gan tādus, kas rūpīgi gatavojušies savam iznācienam, gan arī drosmīgos, kuri nolēmuši dzīvē izmēģināt visu. Tieši tāda būs šī vakara jaunākā dalībniece – 16 gadus vecā liepājniece Madara Madelāne, kuras sapnis reiz ir atvērt pašai savu humpalu veikalu. Uz “X faktora” skatuves viņa mentorus centīsies pārsteigt ar spilgtu Keitijas Perijas hitu “California Gurls”.
Vakara gaitā uz skatuves kāps vēl virkne jauno talantu, kuri sapņo savu nākotni saistīt ar mūziku. Starp viņiem būs gan angļu valodas skolotāja un sveču lējējs, gan radio ētera personība, tiesībzinātņu studente, juriste, sporta treneris, mūzikas producents un daudzi citi, kuri cer pārsteigt šova mentorus un iegūt ceļazīmi uz nākamo kārtu.