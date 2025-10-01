Grupa “Lauku muzikanti” dodas pie klausītājiem - gaidāma liela tūre pa visu Latviju
Grupa "Lauku muzikanti" dodas lielajā Vislatvijas koncerttūrē “Par ko šis stāsts”.
"Koncerttūri sāksim 27. decembrī Salacgrīvā, kas mums ir īpaši nozīmīga vieta, jo tieši šeit pirms vairākiem desmitiem gadu tika izveidota grupa "Lauku muzikanti". Kopā ar mums uz skatuves šajā koncertā kāps arī šīs grupas dibinātājs Andris Zunde," norāda grupa savā paziņojumā.
Katrs koncerts būs kā svētki un vienreizējs notikums – jaunās dziesmas, tostarp pavisam jaunā “Par ko šis stāsts”, klausītāju iemīļotā “Dzīvīte vējainā”, kā arī grupas zelta hīti.
Tiek norādīts, ka katru vakaru īpašu padarīs viesmākslinieki – uz skatuves kopā ar mums kāps tādi Latvijā iemīļoti solisti kā Paula Ķiete, Žoržs Siksna, Raitis Treijs, Māris Sloka, Ineta Rudzīte, Silvestrs Lorencs, Artis Šimpermanis, Ainars Bumbieris, Jānis Moisejs, Normunds Zušs, Ieva Sutugova, Harijs Joniškāns, Mārtiņš Kanters, Kaspars Markševics, un īpašajā Salacgrīvas koncertā – Andris Zunde.
Tūres koncerti notiks: 27.12.2025 Salacgrīva, 28.12.2025 Bauska, 30.12.2025 Madona, 10.01.2026 Talsi, 16.01.2026 Gulbene, 17.01.2026 Mālpils, 23.01.2026 Liepāja, 30.01.2026 Rīga, 06.02.2026 Ogre, 13.02.2026 Alūksne, 14.02.2026 Saldus, 20.02.2026 Ventspils, 21.02.2026 Daugavpils, 28.02.2026 Tukums, 06.03.2026 Krustpils, 07.03.2026 Jelgava, 08.03.2026 Valmiera, 13.03.2026 Kuldīga, 20.03.2026 Balvi, 21.03.2026 Cēsis, 26.04.2026 Rēzekne, 22.10.2026 Aizkraukle.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs un internetā.