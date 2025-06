Elīna Gluzunova pēkšņi bildina dzīvesbiedru Artjomu; viņš pieprasa saderināšanas gredzenu par 5000 eiro

"Es bildināju. Es aizbraucu uz meistarklasi, man bija jācep kūka, bet baigā kūku cepēja es neesmu. Es sapratu, ka man uz tās kūkas kaut kas ir jāraksta, bet domāju, ko tieši. Iegāju "Google" un nodomāju – uztaisīšu prikolu jeb izdarīšu kaut ko tādu, ko no manis negaida. Iegāju dzīvoklī ar savu kastīti, kurā iekšā bija kūka ar glazūru, viņš gulēja gultā un es arī tajā iekāpu, iedevu buču un to kastīti. Tur rakstīts “Marry me?” (tulkojumā no angļu valodas – Vai tu mani precēsi?) Bet viņš jau angļu valodu nesaprot!" gardi smej Elīna.