Atklāts patiesais iemesls, kāpēc izira Keitijas Perijas un Orlando Blūma attiecības
Beidzot noskaidrots, kas patiesībā novedis pie “Karību jūras pirātu” zvaigznes Orlando Blūma un amerikāņu popzvaigznes Keitijas Perijas šķiršanās.
Kāds bijušajam pārim pietuvināts avots portālam “Radar Online” atklājis, kāpēc izira Keitijas Perijas un Orlando Blūma attiecības. Paziņa pastāstījis, ka pie šķiršanās novedis Orlando 30 mārciņu (aptuveni 14 kilogramu) svara zudums, gatavojoties filmai “The Cut”. Tas varbūt izklausās smieklīgi, taču avots tūlīt pat steidzis izskaidrot, kādā mērā svara zudums sekmējis pāra šķiršanos.
Keitija Perija un Orlando Blūms atpūšas Grieķijā 2021. gada jūnijā
Gatavojoties lomai, Orlando ievērojis striktu diētu un pārticis tikai no tunča, gurķiem un ierobežota ūdens daudzuma. Avots skaidroja: “Šī loma no Orlando prasīja ļoti augstu cenu. Viņš bija nervozs, naktīs nevarēja gulēt un nepārtraukti domāja par ēdienu. Šī apsēstība aprija visu, un Keitija jutās pamesta. Attiecības to neizturēja.”
Trīs gadus vecās Deizijas Dovas Blūmas tēvs arī pats apzinājies, ka fiziski un emocionāli grūtais gatavošanās process lomai bojā viņa līdz tam ļoti stabilās attiecības ar Keitiju. Lai arī dziedātāja centusies partneri atbalstīt it visā, kādā brīdī kļuvis skaidrs, ka “Orlando koncentrēšanās uz lomu neatstāj vietu nekam citam”.
Keitija Perija un Orlando Blūms ir pirmā bērna gaidībās
“Disciplinētība pārvērtās paranojā un emocionālā atsvešinātībā, un galu galā tas nogalināja kādreizējo saikni starp viņiem,” atklāja avots.
Arī pats Blūms runājis par šīs pieredzes psiholoģisko ietekmi: “Mani ļoti pārsteidza un es nebiju tam gatavs, ka šāda intensīva disciplīna radīs smagu triecienu garīgajai veselībai.” “RadarOnline” raksta: “Paranoja un trauksme bija īsta un biedējoša – to radīja miega trūkums. Izrādās, ka izsalkušam cilvēkam nav iespējams aizmigt.”