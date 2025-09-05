No sociālo tīklu glamūra un eksotiskiem ceļojumiem līdz bodibildingam un dzīvei īstos laukos - "Ģimenei burkā" pievienojas jauni dalībnieki
15. septembrī kanālā "360" ar desmito sezonu atgriežas realitātes seriāls "Ģimene burkā", kas atspoguļo īstu ģimeņu ikdienu un attiecību izaicinājumus.
Lai palīdzētu piepildīt ģimeņu vēlmes un pārvarētu pastāvošos saspīlējumus, mērķtiecīgu darbu ar dalībniekiem turpinās attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, veicinot izpratni un cieņu katrā ģimenē.
Savas mājas durvis skatītājiem atvērs gan labi iepazītas, gan jaunas ģimenes – digitālā satura veidotāji Dzenīši, kuri ir kaislīgi ceļotāji un audzina trīs bērnus, un Karalkinu ģimene, kura aizvada savas dienas īstā lauku saimniecībā. Tāpat skatītājus gaida atkalredzēšanās ar kuplo Bindru ģimeni, kā arī raidījuma veterāniem Kuģiem.
Realitātes seriāls "Ģimene burkā" atspoguļo dažādas ikdienas problēmas un sarežģījumus, ar kuriem saskaras vairums Latvijas ģimeņu. Tas sniedz ieskatu, kā atklāti un drosmīgi risināt attiecību izaicinājumus, iedvesmojot skatītājus ieviest pozitīvas pārmaiņas arī savās ģimenēs. Raidījuma centrālais elements ir "vēlmju burka", kas kalpo kā katalizators, lai ģimenes pārrunātu neatrisinātus jautājumus un kopīgi meklētu ceļu uz harmoniskāku dzīvi. Sekojot līdzi dalībnieku pieredzēm un attiecību izaicinājumiem, skatītāji var gūt vērtīgas atziņas un praktiskus padomus savstarpējo attiecību uzlabošanai. Arī šosezon savā profesionālajā pieredzē dalīsies attiecību treneris Kristaps Ozoliņš, aktualizējot jautājumus, kuri ir klātesoši katrā no ģimenēm. Viņš ne tikai daudz vairāk iesaistīsies ģimeņu attiecību uzlabošanā, bet arī palīdzēs tām aizrakties līdz savu attiecību izaicinājumiem, definēt svarīgākos uzdevumus ievietošanai “vēlmju burkā”, kā arī meklēt atbildi uz svarīgo jautājumu - kas ir laimīgu attiecību atslēga?
TV kanāls "360" iestājas par stiprām ģimenēm un aicina ikvienu ieviest veselīgas pārmaiņas arī savā ikdienā, tāpēc brīdina - jaunā “Ģimene burkā” sezona var mainīt arī tavas attiecības! Tā pie skatītājiem nonāks jau 15. septembrī - no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 20:20 lūkojama kanālā "360".