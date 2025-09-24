FOTO: pirmizrādi piedzīvo Svena Lingas dziesma un videoklips "Vai jūti to?"

Svena Lingas dziesmas un videoklipa "Vai jūti to?" pirmizrāde
Šodien 24. septembrī klajā iznākusi dziedātāja Svena Lingas dziesma un mūzikas video “Vai jūti to?”.
Pasākums norisinājās Kultkafē "Ansamblis" Rīgā, Robežu ielā 38, plkst. 18.00. Šī vakara laikā klausītāji siltā, mājīgā un draudzīgā atmosfērā izbaudīja dziedātāja uzstāšanos. Tā bija lieliska iespēja iepazīt Svenu kā mākslinieku, kurš turpina sekot sava tēva rokmūziķa Gvido Lingas pēdās.
Divus gadus atpakaļ Svens atzina, ka mūzika viņam “piesūkusies kā dēle”. Bērnība viņam un viņa jaunākajam brālim Danam bija nedaudz citādāka nekā vairumam viņu vienaudžu, jo tēvs bija grupas "Linga" solists.
Svens jau no mazām dienām pavadījis laiku tēva koncertos un festivālos, piedaloties radošajās nometnēs. Viena no spilgtākajām atmiņām bija, kad viņam bija tikai pieci gadi, un viņš uzkāpa uz skatuves kopā ar tēvu uzspēlēt ģitāru. Jaunais mūziķis tik kaislīgi muzicējis, ka pēc uzstāšanās medmāsiņai nācās līmēt plāksteri uz viņa pirkstiem.
“Tētis ir man stāvējis klāt arī tad, kad es sāku veidot savu mūziķa karjeru. Viņš vienmēr bija blakus ar atbalstu un iedrošinājumu,” Svens stāsta.