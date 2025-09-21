Džimija Kimela darbinieki pagaidām saņem algu, bet šova liktenis vēl nav izlemts
ASV raidījumu vadītāja Džimija Kimela darbinieki pagaidām turpinās saņemt algu, kamēr turpinās sarunas starp vakara šova vadītāju un “Disney” vadību par “Jimmy Kimmel Live!” nākotni.
Raidījums trešdien tika pēkšņi “neierobežoti atcelts” pēc strīda par Kimela monologā teiktajiem komentāriem par Čārlija Kērka iespējamā slepkavas lietu. Lēmums tika pieņemts dažas stundas pēc tam, kad Trampa administrācijas amatpersona, kas atbild par ABC vietējo staciju licencēm, publiski aicināja uzņēmumu sodīt Kimelu.
Divi avoti, kas ir tuvi raidījumam, sacīja CNN, ka šova komanda tiks apmaksāta līdz nākamajai nedēļai, kamēr tā nākotne joprojām ir neskaidra.
“Jimmy Kimmel Live!” nodarbina aptuveni 200–250 cilvēku, un tā darbība notiek Holivudā. Kimels esot ļoti rūpīgs attiecībā uz savu darbinieku labklājību, kamēr turpinās diskusijas ar ABC par iespējamām izvēlēm.
Šī nav pirmā reize, kad Kimels izrāda rūpes par komandu. 2023. gadā, Holivudas rakstnieku streika laikā, viņš pats finansēja darbinieku atbalstu, kad šova producēšana tika pārtraukta. Kad šogad Losandželosā plosījās meža ugunsgrēki un šova darbība atkal tika pārtraukta, “Jimmy Kimmel Live!” izmantoja savu Holivudas teritoriju kā ziedošanas centru, lai vāktu un izplatītu resursus cietušajiem.
Ceturtdien, 18. septembrī, pie “El Capitan Theatre” Holivudā, kur notiek raidījuma filmēšana, sapulcējās protestētāji.
Avots, kas ir pazīstams ar Kimela un “Disney” sarunām, pastāstīja CNN, ka šonedēļ Kimels tikās ar ABC augstākajiem vadītājiem sava advokāta birojā Century City, kā arī ar menedžeri, lai apspriestu iespējamo ceļu uz priekšu. Tomēr vienošanās vēl nav panākta.
Vēl viens avots šonedēļ sacīja CNN, ka “Disney” cer rast risinājumu, lai šovu atgrieztu ēterā.
Abām pusēm – “Disney” un Kimelam – jāvienojas, kā turpināt raidījumu pēc “reāla, nopietna riska”, ka ABC varētu zaudēt savas vietējās apraides licences, sacīja avots.
Pēc plaša sašutuma konservatīvo aprindās par Kimela izteikumiem Kērka slepkavības politizācijas jautājumā “Disney” vadība trešdien pēcpusdienā runāja tieši ar Kimelu, pēc tam kad Trampa ieceltais Federālās komunikācijas komisijas (FCC) priekšsēdētājs Brendans Kars parādījās konservatīvā podkāstā.
“Mēs to varam darīt viegli vai grūti,” sacīja Kars. “Šiem uzņēmumiem jāatrod veids, kā mainīt rīcību un ietekmēt Kimmelu, pretējā gadījumā FCC būs papildu darbs.”
Pēc tam vairāki vietējie partneri, tostarp Nexstar un Sinclair, paziņoja, ka neraidīs Kimela šovu ēterā.