Ostins Batlers iegādājas Breda Pita māju par 5,2 miljoniem - tikai trīs mēnešus pēc zagļu ielaušanās
Aktieris Ostins Batlers iegādājies sava amata brāļa Breda Pita Los Feliz māju 5,2 miljonu ASV dolāru vērtībā — tikai trīs mēnešus pēc tam, kad īpašumā bija ielauzušies zagļi.
34 gadus vecais “Elvisa” zvaigzne darījumu noslēdza pagājušajā piektdienā.
Avots norādīja: “Viņam bija personīgā apsardze, kas vienmēr bija klāt, kad viņš pats dzīvoja mājā, bet tagad tur nepārtraukti dežurē apsargi. Vietējie bija nobažījušies, ka Breds nebija uzcēlis pietiekami labu žogu vai dzīvžogu, tāpēc mājai varēja diezgan viegli piekļūt.”
Pēc incidenta aktieris pastiprināja drošību īpašumā. Tika piebilsts: “Tiklīdz apkaimes apsardze beidza maiņu, trīs vīri pārlēca pāri žogam. Tas bija ļoti neveiksmīgi.” Ziņots, ka trīs laupītāji aptuveni 10 minūtes postīja īpašumu, pirms aizbēga, paņemot nezināmu daudzumu Bredam piederošu lietu.
Augustā tika arestēti trīs aizdomās turamie, jo pierādījumi, kas iegūti saistībā ar citu ielaušanās mēģinājumu, norādīja arī uz šo gadījumu.
Ar iesauku “Tērauda māja” Batlera jaunā mītne ir 186 m² plaša L-veida māja ar trim guļamistabām un divām vannas istabām. Ērtību vidū ir peldbaseins, iebūvēta pirts un grīdas līdz griestiem stikloti logi.