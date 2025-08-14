Aktieris Breds Pits.
Slavenības
Šodien 10:52
Kamēr Breds Pits filmējas, četras personas “aptīra” viņa Losandželosas villu
Četras personas aizturētas saistībā ar zādzību, kas notika šīs vasaras sākumā Losandželosas mājā, kura, kā ziņo, pieder Holivudas aktierim Bredam Pitam.
Policisti uz notikumu reaģēja 25. jūnijā, kad tika ziņots par ielaušanos mājā Losandželosas Los Feliz rajonā. Policija norādīja, ka aizdomās turētie iekļuva mājā caur priekšējo logu un aizbēga ar dažādām mantām.
Detektīvi ir veikuši četras aizturēšanas, otrdien paziņoja policists Dreiks Medisons.
Amatpersonas nevarēja identificēt, kas ir mājas īpašnieks vai kas tajā dzīvoja, un nebija pieejama informācija par to, kas tika nozagts. Tomēr ziņojumi liecina, ka māja pieder Holivudas aktierim Bredam Pitam, kas to par 5,5 miljoniem ASV dolāru iegādājās 2023. gada aprīlī.
Ielaušanās brīdī Pits bija devies ārpus valsts, veicot pasaules mēroga reklāmas tūri par savu jauno filmu "F1".