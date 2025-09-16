Latvijas mūzikas slavenības svin "Zelta mikrofona" 30 gadu jubileju ar laureātu salidojumu. FOTO

"Zelta mikrofons" ar laureātu salidojumu svin 30 gadu jubileju
Jautrā gaisotnē ar ar laureātu salidojumu Latvijas mūzikas ierakstu gada balva "Zelta mikrofons" 16.oktobrī nosvinēja savu 30 gadu jubileju. Dažādu gadu balvas ieguvēji pulcējās iepirkšanās centra "Akropole Rīga" kinoteātrī "Apollo Kino".
Vakara programmā bija gan sarunas, gan priekšnesumi, gan laureātu fotografēšanās ar "Zelta mikrofoniem", kā arī tika demonstrēti vēsturiski kadri no "Zelta mikrofona" pasākumiem.
30 gadu laikā ar balvu "Zelta mikrofons" godināti vairāk nekā 600 ieraksti dažādos žanros, bet Mūža ieguldījuma balvas piešķirtas 36 Latvijas mūzikas profesionāļiem.
"Zelta Mikrofons" ir kopš 1995. gada notiekoša gadskārtēja labāko Latvijas mūziķu apbalvošanas ceremonija. 1994. un 1995. gadā tās nosaukums bija "Mikrofona Gada Balva". 1996. gadā to pārdēvēja par "Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu", bet kopš 2014. gada balvas nosaukums ir Mūzikas ierakstu gada balva "Zelta Mikrofons".