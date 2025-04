Elīna Gluzunova par attiecībām ar dzīvesbiedru Artjomu: "Mēs dzīvojam kā svešinieki"

Strīds virtuvē turpinās, un Artjoms turpina pārmest Elīnai, ka viņa melo par to, ka telefons ir bijis izlādējies, un kur viņa patiesībā ir bijusi. Uz Artjoma jautājumu, ko viņa darīja, Elīna atbild, ka brauca mašīnā.

"Ar ko?" jautā Artjoms, bet Elīna sāk smieties un pārmet, ka vīrs tur viņu aizdomās par neuzticību. Artjoms atcērt, ka viņa tikai atrunājas, jo nezina, kādus melus izdomāt šoreiz. "Kāpēc tu nestāsti taisnību?” jautā Artjoms. Elīna atbild, ka viņas telefons bija kādam "cilvēkam pie kājām". Nesaņemot konkrētu atbildi no Elīnas par to, kur un ar ko bijusi, Artjoms aiziet dzīt bārdu un matus.