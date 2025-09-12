Karalis Čārlzs piekritis tikties ar princi Hariju tikai ar vienu noteikumu
foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press
Pēc ilgāka pārtraukuma princis Harijs saticis tēvu.
Santa Hincenberga

Karalis Čārzls piekritis tikties ar princi Hariju tikai ar vienu nosacījumu, vēsta britu mediji.

Šī tikšanās varētu iezīmēt jaunu nodaļu viņu sarežģītajās attiecībās. Tomēr, kā ziņots, monarhs uzstāja, lai viņa dēls pieņemtu vienu nosacījumu, pirms viņi satikās uz tēju: nekādas informācijas noplūdes.

Kāds avots laikrakstam “Daily Mail” sacīja: “Tas ir svarīgs pirmais solis tēva un dēla attiecību atjaunošanā. Harijs ir solījis tēvam, ka par šo tikšanos nedos intervijas, un viņa komandai ir pavēlēts nesniegt žurnālistiem informāciju par to, kas tika pārrunāts. Līdz pilnīgai ģimenes uzticības atgūšanai vēl ir tāls ceļš ejams, bet viņš ir devis noteiktas garantijas.”

Bakingemas pils apstiprināja, ka Lielbritānijas karalis Čārlzs ar savu jaunāko dēlu Saseksas hercogu Hariju ieturējis privātu tēju karaliskajā rezidencē, un šī vizīte ilgusi apmēram piecdesmit minūtes. 

Pēc tikšanās, atbildot uz žurnālistu jautājumu, Harijs īsi komentējis tēva veselību: “Jā, viņam viss ir labi.”

Karaļa tikšanās ar jaunāko dēlu tiek uzskatīta par pirmo soli abu attiecību uzlabošanā un uzticības atjaunošanā, jo līdz šim saites šķita neatgriezeniski sarautas. 

