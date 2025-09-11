Dziedātājs Andris Ērglis aizraujas ar pludmales tenisu. Un ir arī panākumi!
Dziedātājs Andris Ērglis augusta izskaņā izcīnīja godpilno trešo vietu Liepājas meistarsacīkstēs pludmales tenisā. To viņš aizrautīgi spēlē jau ceturto vasaru, bet sešus gadus trenējas lielajā tenisā.
Viss sācies ar galda tenisu, ko Ērglis spēlējis astoņus gadus, pateicoties savam Liepājas mūzikas skolas sporta skolotājam. Kopš 2019. gada viņš ir pārgājis uz lielo tenisu un četrus beidzamos gadus pievērsies arī pludmales tenisa spēlei. “Man līdzās ir draugi, kas amatieru līmenī saistīti ar sportu, tāpēc nav nekāds brīnums, ka pievērsos sezonālam sporta veidam – pludmales tenisam. Aizgāju, pamēģināju, un, tā kā man bija pamati lielajā tenisā un galda tenisā, kur tāpat viss saistīts ar bumbiņu un raketi, vajadzēja tikai nomainīt spēles laukumu. Un tieši Liepāja ir pilsēta, kur ir daudz un labas pludmales smiltis,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta dziedātājs, kas par profesionāli sevi gan nesauc, esot “vidējā līmeņa spēlētājs”.
Pret profesionāļiem gan uzspēlējot, bet pats līdz šim līmenim izaugt nevarot – tam vienkārši neesot laika, neatļaujot arī vecums un fiziskā kondīcija. “Pludmales tenisa spēlēšanu saglabāju kā atpūtu un vaļasprieku brīvajos mirkļos, un, ja vēl izdodas šādi panākumi kā aizvadītajās meistarsacīkstēs, tad vispār lieliski! Taču visam pāri tomēr ir lielais teniss, ko pēdējos trīs gadus spēlēju regulāri un stabili visu cauru gadu. Esam draugu kompānija, paši rīkojam savus tenisa turnīrus,” sarunā ar "Kas Jauns" par savu vaļasprieku stāsta dziedātājs.