Fani pulcējas Birmingemā, lai godinātu roka leģendu Oziju Osbornu
Fanu pūļi un mīloši vietējie iedzīvotāji ir pulcējušies roka leģendas Ozija Osborna dzimtās pilsētas ielās, lai godinātu viņu pirms bēru ...
Nekaunīgi! Vīrietis nozog ziedus no Ozija Osborna piemiņas vietas
Kāds vīrietis apsūdzēts par ziedu zādzību no mūziķim Ozijam Osbornam veltītas piemiņas vietas.
45 gadus vecais Parvīzs Džafari apsūdzēts par ziedu zādzību no piemiņas vietas mūziķim Ozijam Osbornam.
Viņš tika arestēts pēc tam, kad policija saņēma ziņojumus par piemiņas veltījumu zādzību pilsētas centrā.
Policija ieradās notikuma vietā netālu no “Black Sabbath” tilta un sienas gleznojuma, kas veltīts Osbornam, un pēc izmeklēšanas identificēja Džafari kā aizdomās turēto. Viņš tika arestēts, apsūdzēts un, kā pavēstīja Vestmidlendas policija, 3. septembrī stāsies tiesas priekšā.
Ozijs Osborns, kurš daudzus gadus cīnījās ar Parkinsona slimību, nomira 23. jūlijā 76 gadu vecumā. Nāve iestājās tikai dažas nedēļas pēc viņa atvadu koncerta ar “Black Sabbath” Birmingemas "Villa Park" stadionā.
Tūkstošiem fanu pulcējās, lai atvadītos no leģendārā mūziķa. Osborna ģimene pievienoja savus ziedus jau esošajam ziedu jūklim.
Šarona Osborna un viņu bērni Kellija, Džeks un Aime bija asarās, vērojot ļaužu pūļus. Viņi katrs nesa rozā rozi, ietītu melnā papīrā un apsietu ar purpursarkanu lentīti, kas atbilst “Black Sabbath” tradicionālajām krāsām.