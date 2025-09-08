“Skūpstu kameras” skandāls “Coldplay” koncertā noved pie laulību kraha
Pirms gandrīz diviem mēnešiem sociālos tīklus pāršalca “Coldplay” koncerta video ar “skūpstu kameras” starpgadījumu, kas kļuva par vienu no vasaras apspriestākajiem skandāliem. Kad kadrā nonākušais pāris izvēlējās nevis skūpstīties, bet nervozi izvairīties, interneta detektīvi ātri vien atklāja viņu identitāti — un tas izraisīja ne vien interneta vētru, bet arī nopietnas sekas karjerā un personīgajā dzīvē.
Pēc rūpīgākas izpētes interneta lietotāji apgalvoja, ka video redzami uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektors Endijs Bairons un uzņēmuma personāla vadītāja Kristīna Kabota. Sociālajos tīklos sākās spekulācijas, ka redzamais kadrā ir krāpšanas gadījums.
Tagad zināms, ka Kristīna Kabota ir iesniegusi šķiršanās pieteikumu no vīra Endrjū Kabota. Vienlaikus tiek ziņots, ka pāra attiecības jau iepriekš bijušas uz sabrukuma robežas — un Endrjū Kabots saglabājis mieru, uzzinot, ka viņa trešā sieva jau ir aizgājusi pie cita. “Es uzrakstīju Endrjū uzreiz pēc tam, un viņš atbildēja: “Viņas dzīvei nav nekāda sakara ar mani”, un sacīja, ka viņi šķiras,” britu laikrakstam “The Daily Mail” atklāja viņa bijusī sieva Džūlija Kabota.
Šī būtu jau trešā šķiršanās Endrjū Kabotam — ģimenes uzņēmuma “Privateer Rum” vadītājam, kuru Džūlija Kabota raksturo kā vienu no vecākajām un turīgākajām Bostonas ģimenēm pārstāvi. Viņa, 63 gadus veca jogas pasniedzēja, bijušo vīru raksturoja kā “nelieti”, kurš pats vainīgs pie notikušā. “Tāpēc, kad tas notika, es saņēmu virkni īsziņu ar vienu vārdu — karma. Tā bija kā: ko dod, to saņem. Es nedomāju, ka viņu tas ietekmējis. Viņš, iespējams, ir tikai apkaunots,” sacīja Džūlija, kura ar Endrjū bija precējusies četrus gadus līdz 2018. gadam.
Citi avoti gan pauduši aizdomas, ka Kabotu ģimene tikai izliekas, ka laulība jau sen bijusi uz sabrukuma robežas, lai glābtu reputāciju pēc plaši izplatītās skandalozās situācijas. Kad notika “skūpstu kameras” incidents, Endrjū Kabots atradās komandējumā Japānā un neko nezināja par to, ka viņa sieva publiski mīlinās ar “Astronomer” vadītāju Endiju Baironu, līdz atgriezās mājās.
“Ģimene tagad saka, ka viņiem jau vairākus mēnešus bijušas problēmas laulībā un viņi apsprieduši šķiršanos, taču tas šķiet dīvaini, jo vēl pirms mēneša viņi runāja par to, cik stipras ir viņu attiecības,” sacīja kāds avots.
Arī Bairona laulība izjuka uzreiz pēc skandāla — viņa sieva Megana nekavējoties iesniedza šķiršanās pieteikumu. Ne Bairons, ne Kabota kopš koncerta nav publiski komentējuši savu attiecību raksturu.
Uzņēmuma jaunais pagaidu vadītājs Pīts DeDžojs jūlijā atzina, ka incidents bija nopietns pārbaudījums, taču uzsvēra, ka “Astronomer” turpinās darbu. “Pēdējo dienu notikumi ir saņēmuši tādu mediju uzmanības līmeni, ar kādu reti kura kompānija — nemaz nerunājot par jaunuzņēmumiem mūsu šaurajā datu un mākslīgā intelekta pasaulē — vispār saskaras,” viņš rakstīja. “Šis uzmanības loks bija neparasts un sirreāls.”