Lady Gaga triumfē MTV Video mūzikas balvu ceremonijā un pēc tam dramatiskā stilā pamet to

Lady Gaga triumfē MTV Video mūzikas balvu ceremonijā un pēc tam dramatiskā stilā pamet toTelekanāla MTV Video mūzikas balvu (VMA) ceremonijā svētdien triumfēja ekstravagantā dziedātāja Lady Gaga, kura pēc vienas no vakara lielākajām balvām dramatiskā stilā pameta 2025. gada ceremoniju.
Uz skatuves saņemot balvu kā "Gada māksliniece", 39 gadus vecā dziedātāja sajūsminātajam pūlim paziņoja, ka viņai steidzami jāatstāj pasākums, pirms tas vēl beidzies. Izrādījās, ka dziedātājai bija jādodas uz savu izpārdoto koncertu Ņujorkas Madison Square Garden, kas atrodas aptuveni 32 kilometrus no UBS arēnas Elmontā, Ņujorkā, kur norisinājās VMA.
Lady Gaga bija nominēta kopumā 12 balvām, no kurām ieguva četras, tostarp triumfēja kategorijā "Gada mākslinieks".
Vēl viena vakara veiksminiece bija dziedātāja Ariana Grande, kas ieguva vakara galveno balvu par dziesmas "Brighter Days Ahead" video un vēl divas balvas.
Īsajā pateicības runā Grande pateicās saviem faniem, sakot, ka viņus mīl no visas sirds. “Esmu ļoti pateicīga, ka varu ar to nodarboties savā dzīvē,” sacīja popzvaigzne, pateicoties visiem par atbalstu, kas viņai palīdz turpināt augt kā māksliniecei un aktrisei.
Arī Sabrina Kārpentere ieguva trīs balvas, tostarp kategorijā "Gada albums" par "Short n' Sweet". “Šis ir mans otrais Moonman, un tas ir tik neticami,” svētdienas vakarā, saņemot MTV VMA balvu, sacīja Sabrina.
Savā runā dziedātāja īpaši pieminēja arī “savās karalienes” — mākslinieces, kuras kopā ar viņu uzstājās agrāk ceremonijā, sakot viņām (un LGBTQ kopienai kopumā), ka “pasaule ir jūsu sasodītā austeru pilna plate”.
Zālē valdīja ovācijas, taču neviens nepriecājās vairāk kā Ariana Grande, kura pirmā izlēca no savas vietas, lai pieceltos kājās un sveiktu Kārpenteri ar stāvovācijām.
Kategorijā "Gada dziesma" balvu saņēma dziedātāja Rosé, bet Meraija Kerija tika pie pirmajām divām MTV Video mūzikas balvām savā karjerā. Savukārt "Gada jaunā mākslinieka" balva tika dziedātājam Aleksam Vorenam, kurš vislabāk pazīstams ar savu hitu "Ordinary".