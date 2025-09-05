Sedokova pozē ar milzu rožu pušķiem un liek noprast par pārmaiņām
Pērn traģiski mūžībā aizgājušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas bijusī sieva, ukraiņu dziedātāja Anna Sedokova sociālajā vietnē "Instagram" publicējusi fotogrāfijas ar diviem milzu rožu pušķiem, daudziem liekot prātot, vai viņai patiesi sākušās jaunas attiecības vai viņa tikai vēlas radīt iespaidu, ka viss viņas dzīvē atkal ir kārtībā.
Savu ierakstu Sedokova komentējusi gana lakoniski: "Pārmaiņu vējš" [Ветер перемен]. Jāpiebilst, ka tieši šādi sauc arī viņas jauno dziesmu.
Vienlaikus kopā ar ziediem iepriekš gan tika publicēta arī kāda zīmīte ar tekstu: "Vienkārši tāpēc, ka tu man esi. Pat tad, ja tevis man nav".
Jāteic, ka Sedokovas producents Sergejs Dvorcovs presē iepriekš izteicies, ka dziedātājai patiesi esot kāds pielūdzējs, ar kuru viņa pazīstama esot jau sen.
"Es izvēlos dzīvi. Es to izvēlos katru dienu ar visām problēmām, šķēršļiem, sāpēm. Šis ceļš ir sarežģīts. Vienkāršāk būtu paņemt un padoties, atstājot bērnus vienus uz šīs zemes, ar brūcēm dvēselē. Bet es izvēlos dzīvi viņu un sevis dēļ. Jo viņi man ir svarīgi. Un es darīšu visu viņu labā. Jo tad, kad cilvēks ir patiesi svarīgs, tu nedarīsi neko tādu, kas viņu sāpinātu," iepriekš pauda dziedātāja.
Izpildītāja apgalvo, ka viņai negriboties izraisīt fanu žēlumu. "Vai es varu būt laimīga? Vai es varu smaidīt pēc tā, kas bija manā dzīvē? Varu. Un būšu. Jo izvēlos dzīvi! Es nerādu, cik iekšēji sāp. Es rakstu par dziesmas tēmu. Tā ir tikai mana darīšana. Jums arī bez manis ir daudz problēmu.
Es varu nodemonstrēt, cik man ir sarežģīti, bet vienmēr atradīsies tādi, kas teiks: "Viņa grib, lai viņu žēlo." Tad lūk, es negribu žēlumu! Gribu vienkārši dzīvot un rādīt piemēru tiem, kas iziet cauri grūtām dzīves situācijām un nekrīt izmisumā," viņa taisnojās.
Tomēr ne visi tic Annai. Timmas tuvinieki ir pārliecināti - viņu interesē tikai finansiālie aspekti, par bijušā vīra nāvi viņa nepārdzīvo.
Jau vēstīts, ka Sedokovu grasās izsaukt uz nopratināšanu Latvijā. Pašlaik ASV Floridas štatā ar pilnu krūti atpūtu baudošajai dziedātājai neierašanās gadījumā var liegt ieceļošanu Eiropas Savienībā.
Atsaucoties uz Timmas ģimenes advokāti Margarita Gavrilovu, “Telegram” kanāls “Mash” vēsta, ka Latvijas prokuratūra ir nolēmusi atkārtoti ierosināt krimināllietu par novešanu līdz pašnāvībai. Advokāte pastāstījusi, ka pēc veiktajām ekspertīzēm Sedokovu gaida uz nopratināšanu Rīgā, tomēr informāciju par izmeklēšanas gaitu neizpaudīs.