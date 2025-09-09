Danai Dombrovskai jauns mīļotais - bijušais "Delnas" direktors
Stiliste un māksliniece Dana Dombrovska, muzikanta Andra Kiviča kādreizējā dzīvesbiedre un dēla Kristofera mamma, nu ir laimīga jaunās attiecībās. Kas ir Danas mīļotais?
Dana, kas soctīklos sevi dēvē par Annu Munu, "Instagram" publisko kopbildes ar tagadējo draugu, saņemot daudz labavēlējumu un apsveikumu no draugiem, kas pauž prieku par to, ka Danai izdevies sastapt tik lielisku vīrieti.
Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", viņa ir kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas bijušo valsts sekretāru un sabiedrības par atklātību "Delna" kādreizējo direktoru Jāni Volbertu, kurš ir izglītots un pieredzes bagāts vīrs. Volberts, kurš ir sešus gadus jaunāks par 47 gadus veco Dombrovsku, gan studējis tiesību un finanšu programmā Rīgas Juridiskajā augstskolā, gan ieguvis maģistra grādu projektu vadībā Bostonas universitātē. Tagad viņš ir Baltijas reģiona klimata tehnoloģiju un politikas vadītājs uzņēmumā Bellona Europa, pirms tam bijis Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs, gadu nostrādājis Delnas direktora amatā, kā arī bijis Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs.
Atpazīstamību Dana Dombrovska iemantoja jaunībā, kad viņas mīļotais vīrietis bija skandalozais mūziķis Andris Kivičs. Neilgi pēc bērna piedzimšanas Danas attiecības ar Andri izjuka, jo, kā vēlāk atzina Dombrovska, kopdzīvē viņš izrādījies pavisam citāds nekā viņas izsapņotais ideālais vīrietis: attiecies pret viņu nejauki, izteicis nievājošas replikas par Danas vājdzirdību... Kā zināms, tagad Andris Kivičs ir precējies ar Lieni Kiviču, un viņiem gan, izskatās, ģimenes dzīve ir saskanīguma paraugs.