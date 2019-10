"Tādas injekcijas pret Andri Kiviču nav. Mani radi, draugi un paziņas, kas man vēl palikuši - lūdzu, saprotiet, mīliet mani arī tad, kad esmu laimīga. Andris ir un būs mana dzīve," par radu centieniem Skulmi vest pie prāta saka mīlniece.

Notikumu hronoloģija mīlnieku skaidrojumā

Tiešraides video Andris Kivičs īpašā uzvilktībā skaidro, kā risinājušies trillerim līdzīgie notikumi, kuru sākums ved uz septembra vidu. Kivičs ir ļoti dusmīgs uz Skulmes brālēniem Dzintaru un Agri, kas viņa mīļoto pēc konflikta pie Nacionālā teātra satikuši un aizveduši sākumā uz Carnikavu pārnakšņot, tad uz Liepājas klosteri un visbeidzot uz "Ģintermuižas" klīniku Jelgavā. Tieši no šīs klīnikas Andris pirmdien savu draudzeni arī atpestījis.

Par visu pēc kārtas

Kā izriet no Kiviča un Skulmes paustā, Andris tik tiešām fiziski traumējis mīļoto, sperot pa krēslu "Bowlero" centrā. Arī šuves uz sievietes sejas tik tiešām bijušas. Taču vardarbība neesot bijusi tīša. Pie visa esot vainojams Kiviča impulsīvais raksturs.

"Bija tā. Boulinga centrā mums bija norunāta biznesa tikšanās pulksten 12. Iepriekšējā dienā mēs iedzērām diezgan daudz vīna, un Lienīte čammājās. Tikšanos mēs kavējām. "Bowlero" centrā iedzērām sidru, sakasījāmies," tās dienas notikumus atstāsta mākslinieks. Sadusmots viņš spēris pa krēsliem un aizgājis uz citu kafejnīcu turpināt malkot. Bet tad saņēmis zvanu no Lienes, ka viņa ir slimnīcā.

No slimnīcas mīlētājs savu dāmu savācis, devušies mājās izgulēties. Taču nākamajā dienā attiecībās atkal ieviesušās nesaprašanās, un pie Nacionālā teātra abi sastrīdējušies. Pirms tam abi esot "iepiļījuši" "Latvijas Balzama" 12% stipros kokteiļus. Kivičs uzņēmis virzienu uz Pārdaugavu viens - tur atrodas abu miteklis. Ceļā viņš sapratis, ka atslēgas un nauda palikusi pie Lienes, tāpēc atgriezies, lai paņemtu šīs lietas no viņas somas. Kā gadījies, kā ne, sanācis arī šķēliens pa lūpu.

Liene ar kāda cilvēka palīdzību devusies pāri Vanšu tiltam, un tur pavisam nejauši satikusi savu radinieku. Viņš cietušo sievieti apņēmies aizvest tālu prom no "vardarbīgā Kiviča", un to nakti Liene tik tiešām pavadījusi ne mājās. Tālāk radinieki nu jau kuplākā skaitā Lieni aizveduši uz klosteri Liepājā, kur mīļu un gādīgu klostermāsu sabiedrībā Skulme pļāvusi zāli, rambājusi kāpostus skābēšanai un arī piezvanījusi savam draugam. Taču tad telefons viņai atņemts, kā arī liegts pamest klostera telpas. Visu šo laiku Skulme nezināja, ka mīļotais jūtas kā ellē, cieš no sirds aritmijas, dzer labi daudz vīna un pūlas atrast, kur tieši Liene ieslodzīta. Par klosterī pavadīto laiku Skulme gan teic tikai vislabākos vārdus, jo saņēmusi maigu un iejūtīgu attieksmi. Bet tad atkal uzradušies brālēni, kuri sacījuši, ka vedīs Lieni atpūsties uz citu vietu.

Iesloga "trakonamā"

Liene nenoliedz, ka radinieki gribējuši tikai labu, taču pauž, ka ir ļoti, ļoti apvainojusies par tādu cietsirdību kā ieslodzīšanu "psihenē" Jelgavā. Kā pāris stāsta video, plāns bijis mazināt Skulmes atkarību no Kiviča, un pēc tam nodot viņu arī Minesotas programmā alkoholisma apkarošanai. Tiesa, pāris sevi par alkoholiķiem neuzskata, pauž Kivičs.

"Ģintermuižā" Skulme nav sapratusi, kur atrodas, jo iestādē nav nekādu norāžu, tikai dīvaini cilvēki apkārt. Viņa vien teic, ka ārsti secinājuši: psihiski slima viņa nav. To, kur mīļotā atrodas, Kivičs uzzināja no anonīmas īsziņas - iespējams, sievietes, kura pati tobrīd bijusi Jelgavas klīnikā. No šī paša tālruņa vēlāk viņam zvanījusi arī Skulme, un Kivičs pirmdien brauca viņai pakaļ.

Kivičs: Skulmes "rodņa" ir slimi cilvēki

Nenovērtēdams Lienes Skulmes ģimenes locekļu (viņš viņus sauc par "rodņu") centienus, Kivičs ir īpaši dusmīgs uz sievietes radiem. Uz visiem pēc kārtas - brālēniem, mātes, māsas... Kivičam ir īpaši skaudrs sakāmais par "šo dzimtu". Tajā neviens nevienu nemīlot, nekad neapskaujas, dzīvo rāmītī un vienīgais, par ko uztraucas - ko padomāšot sabiedrība. Andris velta ļoti skarbus vārdus abiem brālēniem, kuri līdz šim ne reizi nav ar Lieni sazinājušies, bet, satiekot traumētu, nolemj viņu izšķirt no Kiviča. "Mums viss patīk, jums vislaik nepatīk. Kurš atbildēs par to, ka Lieni pret viņas gribu iebāza psihenē?" retoriski vaicā dziedonis pamatīgajā dzīves ērkšķu krūmā.

Visu "Facebook" tiešraidi skaties video augstāk!

Saistītās ziņas Lienes Skulmes tuvinieki satraukti un lūdz palīdzēt – meklē aculieciniekus Kiviča zvērībām "Apriebušās deģenerātu izdarības" - Kiviča drāmu neiztur pat teātra kritiķe Radzobe Mīlas pilnā Kiviča sirds neiztur devīto dienu bez Lienes Skulmes. Ātrā palīdzība dodas glābt Andri