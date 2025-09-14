Lauris Dzelzītis pēc skandāla atgriežas uz Dailes teātra skatuves
Aktieris Lauris Dzelzītis ir atpakaļ Dailes teātrī! Nepilnu gadu pēc aiziešanas, ko Laurim nācās darīt dzērumā izraisīta skandāla dēļ, viņam izteikts piedāvājums nākt atpakaļ, lai savu talantu liktu lietā galvenajā lomā izrādē par... iedzeršanu.
Nav pagājis pat gads pēc reibumā notikušā konflikta pēc "Spēlmaņu nakts" ceremonijas Valmierā, kurā Lauris Dzelzītis visai agresīvi izturējās pret sievieti, bet dāmu aizstāvošajam vīrietim iedeva pa muti. Pēc šī skandāla Dzelzītis iesniedza atlūgumu darbavietā, atzina, ka par štata vietas atstāšanu domājis jau vairākus gadus, taču nepriecājās, ka lēmumu pieņemt sanāca tik neglaimojošos apstākļos. Taču Laura talants izrādījās vērtīgāks par cilvēciskajām vājībām un izdarītajām kļūdām, un uzreiz pēc aiziešanas no darba teātrī viņam nāca piedāvājumi spēlēt ārpusteātra projektu izrādēs, tāpat viņam neapsīka arī piedāvājumi filmēties, un skatuves mākslinieks itin drīz jauki sajutās arī brīvmākslinieka statusā.
Uz rudeni jau top jaunas komercizrādes ar Laura Dzelzīša piedalīšanos, taču nu jau kādu brīdi, kā izrādās, viņš intensīvi nododas jaunas lomas apgūšanai arī savā ilggadējajā agrākajā darbavietā Dailes teātrī. Uz Dailes teātra lielās skatuves jau oktobrī gaidāma pirmizrāde režisora Gata Šmita jauniestudējumam – komēdijai par iedzeršanu "Vēl pa vienam", kurā Laurim dota galvenā loma.
Skatoties Dailes teātra repertuāra kalendārā, daudzus priecē arīdzan Dzelzīša atgriešanās Jūdas Iskariota lomā pieprasītajā izrādē "Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu".
Dailes teātrī top pēcnāves komēdija "Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu"
Pēc Laura aiziešanas no Dailes teātra šo lomu apguva aktieris Kārlis Arnolds Avots, taču viņš karjeras pavērsienu dēļ uz vairākiem mēnešiem darbavietā paņēmis bezalgas atvaļinājuma pauzi un izrādēs nespēlēs. Teātra mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs informēja, ka Avota prombūtne ir saistīta ar viņa starptautisko kino karjeru, viņš šobrīd filmējas ārzemēs. Kā vēstīts, dalība Berlīnes kinofestivāla sadaļā "Shootings Stars" latviešu kinofilmas "Padomju džinsi" zvaigznei Kārlim Arnoldam Avotam rezultējās ar lomām topošajos seriālos "Kill Jackie", kurā galveno lomu atveidos Holivudas dīva Ketrīna Zeta-Džonsa, un "Bloodaxe", kur sižets risināsies vikingu laika Norvēģijā.