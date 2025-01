Lauris Dzelzītis izlemj pārtraukt klusēšanu: "Esmu bijis tur, kur ir patiešām ļoti slikti"

Zini, lielākoties no visiem notikumiem viens procents ir pats notikums un 99 procenti – emocijas ap to. Bet es esmu ļoti praktisks cilvēks. Savu dzīvi tādā bāzītē esmu nodrošinājis, par to stresa vispār nav. Ja tāds klusuma periods ir, paņem no tā to, ko tas tev piedāvā. Izdari secinājumus, mācies. Es atsāku lasīt grāmatas, par ko esmu ļoti priecīgs. Domāju pie sevis – kad vispār pēdējoreiz biju kādu grāmatu izlasījis? Tagad feini – tāda harmoniska, mierīga dzīve. 25 gadi tādā non-stop režīmā… Paskatos atpakaļ – tie 25 gadi ir nostrādāti kā pie virpas, no zvana līdz zvanam. Nu, un tagad 25 gadus vēl kaut ko varēšu darīt.