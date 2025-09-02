80. gadu rokzvaigzne nomira vientulībā pašvaldības dzīvoklī bez naudas, kamēr grupas biedri pelnīja miljonus
Grupas “Iron Maiden” bijušais solists Pols Di’Anno aizgāja mūžībā pagājušajā gadā 66 gadu vecumā. Dziedātājs, kurš ar savu balsi reiz pucēja stadionu pilnas zāles, dzīves noslēgumā bija vientuļš, naudas trūkuma mākts un uzturējās nelielā pašvaldības dzīvoklī, jo agrā jaunībā tika atlaists no grupas.
Pols Di’Anno (īstajā vārdā Pols Endrūss) pievienojās britu grupa “Iron Maiden” 1978. gadā. Viņš piedalījās divu komerciāli veiksmīgu albumu ierakstā, taču pārmērīgā aizraušanās ar ballītēm un narkotikām radīja konfliktus, un 23 gadu vecumā viņam nācās grupu pamest. 1981. gadā viņa vietu ieņēma Brūss Dikinsons, kurš ir solists šajā muzikālajā apvienībā līdz pat šai dienai.
Vēlākos gados Pols nonāca ratiņkrēslā un bija spiests pārdot savas autoratlīdzības tiesības par 50 tūkstošiem mārciņu. 2024. gada oktobrī viņš atrasts savā pirmā stāva dzīvoklī Viltšīrā, jau bez dzīvības pazīmēm.
Viņa pēctecis “Iron Maiden” rindās Brūss Dikinsons koncertā Mineapolē pieminēja Polu ar klusuma brīdī. “Pol, ja tu dzirdi – šis ir neliels sveiciens no Mineapoles uz turieni, lai kur tu būtu – augšā vai lejā, galvenais, ka tev ir jautri!” – publiku uzrunāja Dikinsons.
2015. gadā Pols guva nopietnu ceļgalu traumu, kā rezultātā palika piekalts ratiņkrēslam. Komplikācijas noveda pie sepses, un rokerim vairākus mēnešus nācās pavadīt slimnīcā, informē izdevums “The Express”.
Kaimiņš sarunā ar portālu “Daily Mail” atminējās: “Divas medmāsas vai aprūpētājas sagaidīja ātrās palīdzības darbiniekus un ielaida viņus dzīvoklī. Domāju, ka tieši viņas atrada nelaiķi un cēla trauksmi.” Kaimiņš piebilda, ka Pols allaž šķitis sirsnīgs cilvēks, “vienmēr smaidīja un pamāja”, kad abu ceļi krustojās.
Pēc nāves Pola mūzikas izdevēji kompānija “Conquest Music” izplatīja paziņojumu: “Pols Endrūss, plašāk pazīstams kā Pols Di’Anno, ir aizgājis mūžībā. Viņš dziedāja grupas izcilajā debijas albumā “Iron Maiden” un ne mazāk ietekmīgajā ierakstā “Killers”.”
Paziņojumā uzsvērts, ka pēc aiziešanas no “Iron Maiden” Di’Anno bijusi gara un krāšņa karjera ar grupām “Battlezone” un “Killers” (nejaukt ar amerikāņu rokgrupu “The Killers”). Viņš izdevis arī neskaitāmus solo albumus un sadarbojies ar citiem mūziķiem kā viesmākslinieks.
“Neskatoties uz smagām veselības problēmām un ierobežojumiem, kas piespieda viņu uzstāties ratiņkrēslā, Pols turpināja priecēt fanus visā pasaulē, no 2023. gada sniedzot vairāk nekā 100 koncertu,” turpināja viņa ierakstu kompānija. “Mēs lepojamies, ka Pols Di’Anno bija daļa no mūsu mākslinieku ģimenes, un aicinām viņa uzticīgos fanus pacelt glāzi viņa piemiņai.”
Pols piecas reizes bija precējies un viņam ir seši bērni.