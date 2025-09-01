Aktieris Dainis Gaidelis kļuvis par Dailes teātra rekordistu. Uzzini, kādu!
Pēc žurnāla "Kas Jauns" veiktajiem aprēķiniem par Dailes teātra aktieriem, kas pēdējos gados guvuši visvairāk iespēju sastrādāties ar ārzemju režisoriem, pārliecinoši par līderi kļuvis aktieris Dainis Gaidelis. “Tiešām?!” viņš pauž pārsteigumu.
Pēdējo piecu teātra sezonu laikā, kopš Dailes teātri vada direktors Juris Žagars un mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs, līdztekus izrādēm, ko iestudē pašmāju režisori, ievērojamu daļu repertuāra veido arī ievērojami citzemju režijas meistari, tādējādi dažādojot iestudējumu māksliniecisko garšu un piešķirot Dailes teātra izrādēm starptautiskas nozīmes skanējumu. Šī pieredze, saprotams, ir vērtīga arī mūsu skatuves māksliniekiem, kas aktīvi piedalās aktieru atlasēs un priecājas, kad ir saņemts apstiprinājums lomām.
Kamēr aktieri jau sparīgi rosās, strādājot pie gaidāmās sezonas jauniestudējumu tapšanas, žurnāls "Kas Jauns" izpētīja līdzšinējo izrāžu sarakstus un lūkoja, kuri no mūsu skatuves spīdekļiem visbiežāk izraudzīti ārzemju režisoru vadībā tapušajos dramatizējumos, un secinājām, ka visvairāk lomu un lomiņu – pavisam kopā 16 – pēdējā piecgadē pie ārzemniekiem ticis Dainim Gaidelim, kurš Dailes teātrī sācis jau 28. savas radošās darbības sezonu.
“Ooo, tas ir tiešām forši! Nu, paldies par šo statistiku! Pats tiešām nebiju sekojis līdzi,” pārsteigumu pauž Dainis, atzīdams: “Ik reizi tā ir brīnišķīga pieredze. Katrs no šiem režisoriem ir absolūti citāds, katram ir sava skola, savs skatījums, kā būvēt izrādi – viens būvē no pamatiem, otrs uztaisa karkasu, cits vispār no vēja un smilgām to namiņu veido... Un nudien ik reizi rezultāts, manuprāt, ir sanācis brīnišķīgs, ir ļoti labs līmenis.”
Vaicāts, vai izjūt, ka audzis paša aktieriskais sniegums, Dainis aizdomājas: “Nezinu teikt par savu līmeni… Jau no studiju sākuma, kad mācījos, man bija ļoti laba pieredze ar ārzemju režisoriem, protams, arī kinofilmās un seriālos darbojoties, ir bijusi daudzveidīga pieredze. Sevī ko jaunu atklāju līdz ar katru lomu. Sākot no nulles, kamēr zupa ir gatava.”
Šo daudzo gadu laikā, kas nostrādāti teātrī, Gaidelis ne mazdrusciņ nav zaudējis degsmi un prieku, kas viņu pārņem katras jaunās sezonas sākumā. Vasaras atvaļinājumā viņš gan mentāli atpūties, strādājot laukos, gan izbaudījis radošu ceļojumu Norvēģijā. “Uzvarēju vienā konkursā, kur tika piešķirti līdzekļi Alisonas amatieru teātrim, un aizbraucu pastrādāt ar viņiem. Šī nudien bija varena pieredze gan man, gan viņiem. Protams, priecēja arī iespēja atpūsties. Iepriekš Norvēģijā ir sanācis pabūt Oslo pusē, bet nu pieredzēju Norvēģijas gleznaino daļu. Kā smejot stāstīju kolēģiem par vienu eksursijas dienu – kā desmitos rītā mute atvērās, tā desmitos vakarā to tikai varēju aizvērt ciet. Grandiozie dabasskati mani patiesi sajūsmināja – fjordi, klintis, ūdenskritumi, sniega sienas, zaļums... Dvēsele ir noglāstīta visās iespējamajās variācijās. Bet arī Latvijas vasarā esmu no jauna uzlādējies. Lauku darbi un tas, ka redzi rezultātu savam veikumam, sākot no savas sētas sakopšanas, man sniedz patiesu piepildījumu,” saka Dainis Gaidelis.