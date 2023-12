Miljardieris Pjotrs Avens Rīgā apmeklē bērnu futbola turnīru

Avenu pāris skatās futbola spēli, kurā piedalās abu dēls Filips. (Foto: Aculiecinieka)

Krievijas un Latvijas pilsonis Pjotrs Avens ir visturīgākais biznesmenis Latvijā un viens no bagātākajiem uzņēmējiem Krievijā. Turība lēšama 4,2 miljardu ASV dolāru apmērā, kas viņu padara par 31. bagātāko Krievijā, savukārt planētas bagātāko iedzīvotāju sarakstā ierindo 659. vietā.

Tieši šis pats neticami bagātais vīrs itin bieži manāms, kursējam neuzkrītoši tumšpelēkā "Range Rover" džipā ceļa posmā starp Madonu un Rīgu, kā arī sastopams futbola tribīnēs, kur sievas Jekaterinas kompānijā un ar vienkāršo tautu skatās bērnu futbola turnīrus, kuros spēlē arī miljardiera 13 gadu vecais dēls Filips.

Citu ļaužu vidū Pjotrs Avens īpaši neizceļas – viņš ģērbjas ērtās, siltās drēbēs, kas neizskatās kliedzoši šikas un dārgas, lai gan, visticamāk, nāk no luksusa veikalu plauktiem. (Foto: Aculiecinieka)

Citu ļaužu vidū Pjotrs Avens īpaši neizceļas – viņš ģērbjas ērtās, siltās drēbēs, kas neizskatās kliedzoši šikas un dārgas, lai gan, visticamāk, nāk no luksusa veikalu plauktiem. Pamanāmāka ir miljardiera kundze Jekaterina – teju 1000 eiro vērtie dāmas "Louis Voutton" zābaciņi un modes nama "Chanel" lielā pleca soma (nopērkama par aptuveni 7500 eiro) ar zīmola zeltkrāsas uzrakstu acīs krīt pa gabalu.

Šāda "Chanel" soma maksā aptuveni 7500 eiro. (Foto: Aculiecinieka)

Miljardieris tribīnēs uzvedas brīvi un nekādas speciālas vietas sev ar kundzi organizēt necenšas – pastāv, kur nav drūzmas, un piesēž, kur nu sanāk, kad divas blakus esošas sēdvietas atbrīvojas. Protams, visticamāk, vairums apkārtējo pat nenojauš, ka atrodas vienā telpā ar cilvēku, ko mēdz uzskatīt par Putinam pietuvinātu oligarhu. Teju vienīgie, kas ik pa laikam caur stikloto sienu uzmeta skatienu miljardierim un viņa sievai, bija abi viņus pavadošie druknie miesassargi, kas futbola turnīra laikā tērzēja sporta centra vestibilā.

Sporta centrā pa priekšu iegāja miljardiera sieva Jeļena, tad pats Pjotrs Avens, bet abus pavadīja privātais šoferis un miesassargs. (Foto: Aculiecinieka)

Pirms dažiem mēnešiem Pjotrs Avens kādā TV intervijā paziņoja, ka Latvijā pastāvīgi dzīvo jau gadu. Avens aizvien uzsver, ka viņa ģimene ir vēsturiski saistīta ar Latviju un tieši senču dzimteni viņš sajūt un uzskata par savām mājām. Miljardieris, kurš izstājies no visiem amatiem "Alfa Group", ir arī Latvijas nodokļu rezidents, vasaras izskaņā vēstīja, ka jau gadu gaidot Kipras varasiestāžu atļauju, kas viņam ļautu pabeigt sava Krievijas biznesa pārdošanas procesu.

Vairākus gadus Avens sapņoja par īpašuma iegādi Vidzemes pusē, intervijās sakot, ka Latvija viņam ir kā mājas, jo nekur citur viņš tik labi nejūtas. “Garšīgs ēdiens, skaista daba, man saprotami un tuvi cilvēki,” savulaik izteicās Avens, neslēpjot, ka savā īpašumā cels koka māju: “Man vecums tuvojas pensijai, tāpēc domāju – pakāpeniski nonākšu līdz tam, ka varēšu tur uzturēties.”

Pirms 11 gadiem 162 kilometrus no Rīgas – Madonas novada Lazdonas pagastā – gleznainā meža nostūrī starp diviem ezeriem – Mazo Klauģi un Lielo Klauģi – sāka tapt vērienīgs komplekss. To projektēja viens no oriģinālākajiem un dārgākajiem krievu arhitektiem Totans Kuzembajevs, un veikums atzīts par vienu no arhitektūras pērlēm. Pjotra Avena vajadzībām tapa modernisma labākajos paraugos celta villa ar saimnieka māju, viesu māju, izstāžu zāli (tajā skatāma tā pati Avena porcelāna kolekcija, kam bija iecerēta izstāde Ogrē), sarga mājiņu, atsevišķu saunu un helikoptera nosēšanās laukumu. Īpašas izcelšanas vērts ir baseins no stikla, kura viens gals iestiepjas ezerā, lai plunčājoties varētu vērot ezerā notiekošo.

Pjotra Avena saknes meklējamas Jaunpiebalgas pagastā. Tur Zeikaru mājās dzima viņa vectēvs Jānis Avens, kas kā latviešu strēlnieks dienēja cara armijā, tad iestājās komunistiskajā partijā un pēc Pirmā pasaules kara kļuva par čekistu Krievijā, līdz Staļina represiju gados tika nošauts. Senču dzimteni sava tēva pavadībā pirmoreiz Pjotrs Avens bija ieradies apciemot 1990. gadā, bet nu šeit audzina pats savu jaunāko dēlu Filipu, kurš mācās skolā un trenējas futbolā. Visa ģimene tagad apgūstot latviešu valodu.

Sankcijas, atņemts ordenis un ierobežoti tēriņi

Eiropas Savienības sankciju sarakstā Pjotrs Avens tika iekļauts uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, jo tiek uzskatīts, ka aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Līdz ar to Itālijas policija apķīlājusi Avenam daļēji piederošo villu Sardīnijā, iesaldēti viņa īpašumi Londonā, sankcijām pakļauti arī miljardiera uzņēmumi un īpašumi Latvijā. Savukārt Latvijas valsts Ordeņu kapituls pagājušā gada 1. martā sarīkotajā ārkārtas sēdē lēma atņemt augstāko Latvijas valsts apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni Pjotram Avenam, kurš, lai gan uzreiz pēc kara sākšanās pameta Krieviju, tomēr nebija laikus norobežojies no Putina režīma izraisītā kara Ukrainā. Valdības līmenī tika spriests arī par Latvijas pilsonības atņemšanu miljardierim, taču nu aktivitāte un runas par šo tēmu pieklusušas.

Pērn, uzreiz pēc sankciju piespriešanas, izdevumam "Financial Times" miljardieris sūdzējās, ka nu viņam trūkstot līdzekļu ikdienas rēķinu apmaksai. Tobrīd Avens vēl uzturējās Anglijā, kur viņam pieder divstāvu dzīvoklis prestižajā Londonas Sendžeimsas rajonā, kā arī savrupmāja piepilsētā. Bet viņa īpašumtiesības, konti bankās un aktīvi sankciju dēļ tika iesaldēti. “Vai varēšu atļauties apkopēju vai šoferi? Es pats automašīnu nevadu. Mēs nesaprotam, kā izdzīvot,” toreiz sūkstījās Avens, bet vairākus mēnešus vēlāk britu varasiestādes paaugstināja viņa izdevumu ierobežojumu no 2,5 tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem sterliņu mārciņu mēnesī un atļāva noņemt no rēķina 388 tūkstošus mārciņu, lai nodrošinātu ģimenes “pamatvajadzības”. Bet pēc tam, kad britu varasiestādes turēja Avenu aizdomās par mēģinājumu izvairīties no sankcijām, pārskaitot uz Austriju trīs miljonus sterliņu mārciņu, un Avena māju pārmeklēja Londonas policija, Pjotrs Avens visai drīz no Londonas pārcēlās uz Latviju. Viņš ārzemju medijiem apgalvoja, ka atgriezties Krievijā nevēlas. “Ja es turp došos, tad nekad vairs nevarēšu atgriezties,” miljardieris paskaidroja intervijā "Financial Times".

Krievijā draud apsūdzība valsts nodevībā?

Oktobra vidū, atsaucoties uz "RIA Novosti", portāls "Meduza" vēstīja, ka Krievijas Federācijas Padomes loceklis Dmitrijs Rogozins esot nosūtījis aicinājumu Krievijas Federālajam drošības dienestam, Izmeklēšanas komitejai un ģenerālprokuratūrai pārbaudīt informāciju par uzņēmēju Pjotra Avena un Mihaila Fridmana 150 miljonu ASV dolāru ziedojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, jo “uz to attiecas smags kriminālkodeksa pants”. Drīz pēc tam gan medijos parādījās ziņas, ka Kremlis abiem izsludinājis piedošanu un gaida miljardierus atpakaļ tēvzemē.

