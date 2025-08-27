VIDEO: Agata Muceniece dalās ar ekskluzīviem kadriem no kāzu dienas
Laulības ostā iestūrējusi aktrise Agata Muceniece.
Latvijā dzimusī aktrise Agata Muceniece sociālajos tīklos dalījusies ar romantiskiem mirkļiem no savām kāzām ar akordeonistu Pjotru Drangu.

“Diena par ģimeni, mīlestību un paaudžu vienotību. Silts, sirsnīgs, mūsu,” daloties ar skatiem no kāzu dienas raksta Agata. 

Jau iepriekš ziņots, ka ceļojuma laikā uz Jaltu aktrise saņēma bildinājumu, bet dažus mēnešus vēlāk apstiprināja sen klīdušās baumas par grūtniecību. Jūlija beigās pāris sarīkoja dzimuma atklāšanas ballīti, kurā kļuva zināms, ka viņiem piedzims meitiņa. Trešo reizi par māti Agata kļūs ap oktobri.

