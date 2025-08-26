VIDEO: laulības ostā iestūrējusi aktrise Agata Muceniece
25. augustā laulības ostā iestūrēja Latvijā dzimusī aktrise Agata Muceniece. Viņa teica jāvārdu akordeonistam virtuozi Pjotram Drangam.
Pēc kāzām Muceniece pieņēma vīra uzvārdu un tagad sabiedrībā zināma kā Agata Dranga.
Jau iepriekš ziņots, ka ceļojuma laikā uz Jaltu aktrise saņēma bildinājumu, bet dažus mēnešus vēlāk apstiprināja sen klīdušās baumas par grūtniecību. Jūlija beigās pāris sarīkoja dzimuma atklāšanas ballīti, kurā kļuva zināms, ka viņiem piedzims meitiņa. Trešo reizi par māti Agata kļūs ap oktobri.
Interesanti, ka pirms trim gadiem šajā pašā dienā salaulājās arī Mucenieces bijušais vīrs Pāvels Prilučnijs un Zepjura Brutjana.
Atzīmējot 3. gadadienu, Pāvels un Zepjura publicēja aizkustinošu video. Brutjana atzina, ka ir pateicīga liktenim par tik uzmanīgu, gādīgu un brīnišķīgu vīru. Pēc viņas vārdiem, viņas vīrs vienmēr sniedz atbalstu – un tas ir viens no svarīgākajiem vīrieša tikumiem. Savukārt Prilučnijs sacīja, ka viņa sieva ir jautra, spoža, gudra un, kas īpaši nozīmīgi, pateicīga un uzticīga.
Kā zināms, Agata Muceniece 2020. gadā skandalozi šķīrās no aktiera Pāvela Prilučnija. Bijušie laulātie joprojām tiesā dalās īpašumā un cīnās par bērnu aizgādību un uzturlīdzekļiem.