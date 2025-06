Agata Muceniece oficiāli apstiprina izskanējušās baumas

Agatai Muceniecei ir arī meita Mija un dēls Timofejs no aktiera Pāvela Prilučnija. Ar bijušo vīru viņa pašlaik tiesā lemj par to, ar kuru no viņiem kopā dzīvos viņu dēls. Tikmēr Timotejs pats tagad dzīvo tēva jaunajā ģimenē. Turklāt Prilučnija advokāte nesen paziņoja par nodomu saukt aktrisi pie atbildības par Pāvela apmelošanu.