Lelde Ceriņa un Kašers turpina savu ekspedīciju Ķīnā
Raidījuma vadītāji Lelde Ceriņa un Kašers turpina savu Ķīnas iepazīšanas ekspedīciju, apmeklējot valsts tehnoloģiju epicentrus.
"Go3" televīzijā skatāma jau otrā epizode ar Ceriņas un Kašera piedzīvojumiem Ķīnā. Šajā sērijā viņi dodas uz Šendžeņu un Guandžou, kur iepazīst dronu un bezpilota taksometra iespējas un citas jaunākās inovācijas. “Ražots Ķīnā” otrā epizode gan spilgti izgaismo tehnoloģiju iespējas, kas pavisam drīz var kļūt par mūsu ikdienas realitāti, gan parāda raidījumu vadītāju emocionālo un privāto pusi. “Ražots Ķīnā” epizodes ir pieejamas skatītājiem "Go3" televīzijā katru ceturtdienu.
Jau ziņots, ka14. augustā plkst. 18.30 "Kimmel kvartālā", Bruņinieku ielā 2, Rīgā norisinājās Go3 dokumentālā raidījuma "Ražots Ķīnā" pirmizrāde. Tajā skatītājiem tika piedāvāts unikāls ieskats filmēšanas aizkulisēs, kur kopā ar raidījuma vadītājiem Leldi Ceriņu un Kasparu Blūmu-Blūmani tika atklāti daži no noslēpumiem, kas slēpjas aiz šī projekta.
Dokumentālā raidījuma "Ražots ķīnā" pirmizrāde
