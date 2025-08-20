Austrijas uzvara "Eirovīzijas" dziesmu konkursā izraisījusi eiforiju visā valstī, taču vienlaikus arī bažas – kā segt nākamā gada konkursa rīkošanas izmaksas.
Šodien 10:45
Izvēlēta pilsēta, kurā nākamgad notiks Eirovīzijas dziesmu konkurss
Austrijas sabiedriskā raidorganizācija ORF paziņojusi, kurā pilsētā nākamgad notiks Eirovīzija.
Izvēle bijusi starp Vīni un Insbruku, un lēmums pieņemts par labu Vīnei, norādīja ORF. Pusfināli notiks 12. un 14.maijā, bet fināls - 16.maijā Vīnes Pilsētas hallē (Wiener Stadthalle), kur konkursa fināls notika arī 2015.gadā.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls ierasti notiek valstī, kuras pārstāvis uzvarējis iepriekšējā gada konkursā. Jau ziņots, ka pagājušā gada konkursa finālā, kas notika Šveices pilsētā Bāzelē, pirmo vietu ieguva austriešu dziedātājs "JJ" ar dziesmu "Wasted Love", bet Latvijas pārstāves "Tautumeitas" ar dziesmu "Bur man laimi" palika 13.vietā. Konkursa fināls Austrijā notika arī 1967.gadā, un arī tad tas tika rīkots Vīnē.