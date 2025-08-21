"Coldplay" koncertā iemūžinātā krāpšana: Mārtins atklāj, vai turpinās izmantot "skūpstu kameras"
Grupas “Coldplay” solists Kriss Mārtins atklājis, vai turpinās koncertos izmantot tā sauktās “skūpstu kameras” pēc tam, kad koncertā iemūžināts krāpšanas skandāls.
Kā zināms, pirms mēneša internetā strauji izplatījās video, kurā redzams pāris “Coldplay” koncertā. Video kļuva populārs pēc tam, kad “skūpstu kamera” fiksēja viņu neparasto reakciju, un tas tika ievietots “TikTok” platformā. Pēc rūpīgākas izpētes interneta lietotāji sāka apgalvot, ka video redzamie cilvēki ir uzņēmuma “Astronomer” izpilddirektors Endijs Bairons un uzņēmuma personāla vadītāja Kristīna Kabota, un tas, kas redzams video, ir krāpšana.
“Astronomer” uzņēmuma izpilddirektors Endijs Bairons pēc skandāla bija spiests atkāpties no sava amata, vēlāk atkāpās arī Kristīna.
"Jau sen izmantojam šīs kameras, un tikai nesen tas kļuva par… jā," sacīja Mārtins, uzstājoties grupas "Music of the Spheres" tūrē Anglijā. "Dzīve tev met limonādes, un tev jātaisa limonāde," viņš turpināja. "Tāpēc mēs to turpināsim, jo mēs satiksim dažus no jums."
Mārtins šķietami vēlāk izsmēja šo iemūžināto skandālu. Grupas solists izvēlējās brīdināt fanus pirms “skūpstu kameras” rādīšanas.