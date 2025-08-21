92 gadus vecā Džoana Kolinsa izskatās sensacionāli, pozējot fotogrāfijai baltā peldkostīmā
92 gadus vecajai seriāla “Dinastija” zvaigznei Džoanai Kolinsai vecums ir tikai skaitlis, kam turklāt nav nekādas varas pār mūžam jauno un žilbinoši skaisto Holivudas dīvu. Kolinsa to kārtējo reizi pierādījusi ar savām jaunākajām fotogrāfijām soctīklos, kur redzama, peldkostīmā baudām atpūtu Francijas dienvidos.
Holivudas leģenda Džona Kolinsa ir patiess paraugs, ja runājam par mūžīgu un nevīstošu skaistumu. 92 gadus vecā ekrāna dīva izskatījās satriecoši, kad pozēja pie baseina savā Sentropēzas villā Francijas dienvidos, ģērbusies stilīgā baltā peldkostīmā.
Viņa smaidīja kamerā, bet vasarīgo koptēlu bija papildinājusi ar fuksiju rozā platmali, tirkīza krāsas šallīti un pieskaņotām rotaslietām. Pirmajam no attēliem dīva pozēja, sēžot uz sauļošanās zviļņa, kas pārklāts ar frotē sedziņu. Džona Kolinsa izskatījās starojoša un eleganta, kā vienmēr. Šo fotogrāfiju viņa izmantoja, lai paziņotu par savu nākamo lielo projektu. Aprakstā viņa atklāja: "Producents domā par turpinājumu filmai “Murder Between Friends”. Es atveidoju Frančesku Kārlailu, kas ir televīzijas zvaigzne un arī privātdetektīve."
Viņa piebilda: "Pagaidām es atpūšos Francijas dienvidos 90 grādu [32°C] karstumā. Domāju par savu nākamo soli vai nākamo filmu!" Kino zvaigznes draugi un fani steidzās komentēt, paužot prieku par viņas skaistumu. Kolinsas draugs britu TV personība Pīrss Morgans komentēja: "Burvīga bilde!" un režisors Pols Robinsons piebilda: "Absolūti satriecoši!!!" Viens no faniem rakstīja: "Dievinu krāsas, kuras esat izvēlējusies, Džoana! Jūs izskatāties fantastiski!" un cits piebilda: "Ceru, ka arī es domāšu par nākamo soli, kad man būs deviņdesmit. Jūs esat patiesi iedvesmojoša."
Džoana Kolinsa ir precējusies ar aktieri Pērsiju Gibsonu, kurš ir 32 gadus jaunāks par viņu. Pāris iepazinās, strādājot pie teātra izrādes 2000. gadā un divus gadus vēlāk apprecējās. Pērsijs ir Džoanas piektais vīrs un patēvs aktrises trim pieaugušajiem bērniem – dēlam Aleksandram un meitām Tarai un Katjanai. Džoana vīru Pērsiju ir raksturojusi kā savu "dvēseles radinieku". 2015. gadā intervijā žurnālam “Hello!” viņa sacīja: "Šī ir mana piektā laulība, vislaimīgākā un pēdējā. Persijs ir brīnišķīgs, viņš ir mans dvēseles radinieks. Tas nenozīmē, ka mēs neķildojamies, bet mēs ļoti labi saprotam viens otru."
Tajā pašā intervijā Persijs teica: "Cilvēkiem ir tiesības uz savu viedokli, bet ir labi pierādīt viņiem pretējo. Es nekad neesmu bijis laimīgāks un ceru, ka daru Džoanu laimīgu, jo viņa to noteikti ir pelnījusi."
BBC dokumentālajā filmā Kolinsa paskaidroja, ka absolūti neizjūt lielo vecuma starpību ar vīru. Viņa teica Luijam Terū: "Es ticu laulībai – tāpēc esmu precējusies piecas reizes – un beidzot man ir brīnišķīga laulība. Pērsijs ir vairāk nekā 30 gadus jaunāks par mani, bet es pat neizjūtu savu vecumu. Es par to nerunāju un nedomāju."