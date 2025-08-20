Madonna 67. dzimšanas dienu nosvin Itālijā kopā ar draugu, meitām un milzīgu Labubu kūku
Popmūzikas karaliene Madonna savu jubileju šogad atzīmēja, īstenojot ilgi lolotu sapni – vērojot Palio zirgu skriešanās sacīkstes Sjēnā, Itālijā.
Madonna savā 67. dzimšanas dienā mēroja ceļu uz Itāliju un jubilejas ceļojumā dziedātājai pievienojās viņas draugs, 28 gadus vecais bijušais futbolists Akīms Moriss, kā arī popzvaigznes meitas Mērsija (19) un Lurdesa (28).
Pirmdien, 18. augustā, Madonna vietnē “Instagram” padalījās ar videoklipu no savas grandiozās atpūtas. Dziedātāja paskaidroja: “Mans sapnis jau daudzu gadu garumā bija noskatīties Palio zirgu skriešanās sacīkstes Sjēnā, kas notiek manā dzimšanas dienā, 16. augustā, kopš 1482. gada!!” Garajā aprakstā viņa turpināja: “Nav vārdu, lai aprakstītu satraukumu, spriedzi un krāšņumu!! Patiesi svēts rituāls, kad tūkstošiem cilvēku aiztur elpu pirms sacīkšu sākuma! Šīs sacīkstes ir neaprakstāmas. Grazie Mille! [Liels paldies! – tulkojumā no itāliešu valodas]”
Zvaigzne vēstījumu noslēdza, novēlot sev priecīgu dzimšanas dienu un piebilstot: “Sapņi tiešām piepildās.” Videoklipā slavenā ģimene bija redzama dejojot ar vietējiem iedzīvotājiem, vērojot aizraujošās zirgu skriešanās sacīkstes un baudot grandiozu uguņošanu. Tāpat bija redzams, kā ģimene aplūko antikvārus priekšmetus, Mērsija spēlē klavieres un visi kopā brauc pa Itālijas laukiem.
Madonna dzimšanas dienu atzīmēja ar milzīgu rozā Labubu torti, uz kuras bija uzrakstīts “Daudz laimes dzimšanas dienā, Madudu”. Kad šī lielā kūka tika ienesta svinībās, zvaigzne, tērpusies baltā satīna bodijā, nopūta svecītes un viņas 67. jubilejas svinības turpinājās.
Komentāru sadaļā pie video, dziedātāju dzimšanas dienā sveica arī daudzi viņas slavenie draugi. TV personība Endijs Koens rakstīja “Daudz laimes dzimšanas dienā, karaliene,” bet Keitija Perija papildināja “Mana karaliene”. Savukārt Kanādas bijušais premjerministrs Džastins Trudo pievienojās sveicējiem, veltot gaviļniecei vārdus: “Daudz, daudz laimes dzimšanas dienā.”
Madonnas 67. dzimšanas diena sekojusi tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņa atzīmēja sava tēva Silvio Čikones 94. jubileju, sociālajos tīklos daloties ar sirsnīgām fotogrāfijām no svinībām. 3. jūnijā dziedātāja publiskoja divus attēlus ar tēti vietnē “X”. “Daudz laimes manam tēvam. Silvio Čikonem 94 un viņš joprojām ir stiprs!!” – rakstīja popzvaigzne, kura pasaulē nākusi kā Madonna Luīze Veronika Čikone. “Viņš ir pārdzīvojis vairākus karus un daudzus zaudējumus savā dzīvē, un joprojām saglabā humora izjūtu un spēcīgu vēlmi katru rītu izkāpt no gultas un pilnvērtīgi dzīvot savu dienu,” viņa rakstīja. “Kad cilvēki jautā manam tēvam, kad viņš dosies pensijā, viņa atbilde vienmēr ir viena un tā pati: ‘Es turpināšu, kamēr riteņi nenokritīs!’” viņa noslēdza.
Hita “Like a Virgin” izpildītāja ir viena no sešiem bērniem, kas dzimuši Silvio un viņa mirušās sievas Madonnas Luīzes Čikones ģimenē. Popzvaigznes mamma nomira no krūts vēža 30 gadu vecumā. Tas notika 1963. gada 1. decembrī, kad nākamajai dziedātājai bija tikai 5 gadi. Pēc mammas nāves Silvio un viņa otrā sieva Džoana sagaidīja pasaulē vēl divus bērnus – Dženiferu un Mario.