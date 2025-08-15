Slēgta izmeklēšana pret “Eirovīzijas” 2015. gada uzvarētāju Monsu Selmerlēvu
Noslēgusies izmeklēšana pret zviedru dziedātāju Monsu Selmerlēvu, kurš 2015. gadā uzvarēja “Eirovīzijā” ar dziesmu "Heroes". Pret dziedātāju tika izvirzītas nopietnas apsūdzības par narkotiku lietošanu un vardarbību.
Pēdējos mēnešos Selmerlēvs nonāca pretrunīgu notikumu centrā, kad viņa bijusī partnere Sjiara Džansone apsūdzēja viņu nopietnos pārkāpumos, tostarp narkotiku lietošanā un vardarbībā pret viņu. Neskatoties uz smagajām apsūdzībām, šonedēļ lieta pret 2015. gada “Eirovīzijas” uzvarētāju tika slēgta.
“Prokurors un policija pārbaudīja katru detaļu, un tika secināts, ka šeit nav kriminālpārkāpuma,” — norādīja Selmerlēva advokāte Hanna Lindbloma.
Šogad Selmerlēvs piedalījās Zviedrijas dziesmu konkursā "Melodifestivalen" ar jauno dziesmu "Revolution", kas izpelnījās lielu uzmanību un tika uzskatīta par vienu no galvenajām favorītēm uzvarai. Daudzi cerēja, ka Selmerlēvs uzvarēs un atgriezīs Zviedrijai triumfu arī “Eirovīzijā” 2025. gadā, taču rezultāts bija pārsteidzošs — Monss finālā zaudēja.
Ražošanas komandas avoti ziņoja, ka visu konkursa norises laiku tika runāts par viņa narkotiku problēmām, par kurām visi zināja. Pēc liecībām viņš lietojis narkotikas pat konkursa laikā, tostarp kokaīnu fināla ballītē martā. Cilvēki viņa tuvumā sacīja, ka viņš par to runājis atklāti. Selmerlēvs vēlāk publiski atzina savu atkarību no kokaīna, apgalvojot, ka pārtraucis lietošanu vairākus mēnešus iepriekš. Tomēr jaunas liecības norādīja, ka narkotiku lietošana turpinājusies arī konkursa laikā.
Ziņojumā teikts, ka "Melodifestivalen" amatpersonas zinājušas arī par nopietnām apsūdzībām pret dziedātāju, tostarp par to, ka viņš pagrūdis Džansoni pret sienu viesnīcas koridorā — incidents noticis dažas dienas pirms fināla. Neskatoties uz to, nekāda rīcība netika veikta, un viņam tika ļauts piedalīties finālā.
Vēlāk sociālajos tīklos Džansone sāka publiski izteikt smagas apsūdzības pret Selmerlēvu, aprakstot kopdzīvi, kas, pēc viņas teiktā, bijusi pilna ar atkarībām, neuzticību un vardarbību.
Reaģējot uz šo apsūdzību vilni, Monss izplatīja oficiālu paziņojumu medijiem, cenšoties paskaidrot savu nostāju un aizstāvēt sevi: “Es vērsos pie medijiem ar lūgumu pārtraukt šo lietu atspoguļošanu, lai Sjiara un es varētu atrisināt mūsu šķiršanos privāti. Es nevēlos, lai mūsu divi mazie bērni tiktu ierauti sociālo tīklu realitātes šovā, laikrakstos vai televīzijā. Diemžēl šis lūgums tika ignorēts. Tieši pretēji — sociālajos tīklos sāka izplatīties nepatiesi apgalvojumi, ka es esmu vardarbīgs pret savu sievu un ka mani bērni ir briesmās, un to dara cilvēki, kuriem nav ne jausmas, kas ir patiesība un kas — meli.”
“Nepatiesas apsūdzības un vētra, ko kurina bezatbildīga rīcība sociālajos tīklos, nedrīkst iznīcināt manu bērnu dzīvi. Es esmu gatavs uzņemties atbildību par to, ko patiesi esmu darījis. Mums visiem ir trūkumi, mēs visi kļūdāmies. Bet klusēt, kamēr divu mazu bērnu stabilā dzīve tiek apdraudēta ar acīmredzamiem meliem, ko pastiprina neinformēta interneta pūļa uzvedība, — to es nevaru,” viņš atzina, noliedzot, ka būtu jebkad bijis vardarbīgs pret savu partneri vai bērniem.