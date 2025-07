FOTO: koncertā uz vienas skatuves tiekas Latviju mīlošie itālis Roberto, spānis Havjers, gruzīns Šota un japānis Masaki

Līdzās dziesmām skatītāji tika iepazīstināti arī ar aizkustinošiem, nereti arī komiskiem stāstiem par mākslinieku attiecībām ar Latviju – tās tradīcijām, valodu, pārpratumiem un ikdienas kultūras niansēm, kas viņus Latvijā pārsteigušas un aizkustinājušas. “Šie koncerti bija kā atgādinājums par to, cik bagāta ir mūsu kultūra un cik skaisti, ja to mīl un novērtē arī tie, kuri Latviju sauc par savām otrajām mājām. Prieks redzēt, cik ļoti skatītāji novērtēja šo tikšanos – ar dziesmu, stāstu un sirsnību,” pēc koncertiem atzina to režisore Maija Kalniņa.