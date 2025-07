Dženifera Anistone aizdedzina jaunu mīlas liesmu? Hipnozes guru nespēj klusēt par notikušo

Viņš arī aicināja lasītājus pievienoties kādai no viņa koučinga sesijām. Džima Kērtisa mājaslapā pieejami dažādi kursi un atbalsta grupas ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti. Vienā no aprakstiem teikts: “Ar zemapziņas pārprogrammēšanu, neiroģenēzi un nervu sistēmas dziedināšanu iespējams atbrīvoties no bailēm, trauksmes un iestrēgušiem uzvedības modeļiem, lai piedzīvotu lielāku mieru, dziļāku mīlestību un patiesāku ceļu uz mērķi, veselību un pārticību.”