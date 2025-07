"Turbo māsas" Sudmales uz močiem traucas kā raķetes - jaunākajai ir tikai trīs gadu

No divsimt gribētājiem pie starta līnijas tiek četrdesmit dalībnieki – tas ir maksimums, ko sacensību rīkotāji pieļauj, un Stefānija bija viena no viņiem. Arī viena no sešām meitenēm, pārējie – zēni. “Paņem labākos, kuri gatavi braukt visus čempionāta posmus, pārējie uz sacensībām netiek uzaicināti. Lielākās braucēju klasēs par savu vietu pie bomja cīnās 60 braucēju, no kuriem 20 sportisti pēc kvalifikācijas vienkārši dodas mājās un līdz sacensībām pat netiek.”