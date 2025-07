Glamūra modele Keitija Praisa parāda rezultātu pēc brazīliešu dibena operācijas

Viens no Lielbritānijas vadošajiem plastikas ķirurgiem un klīnikas “Reflect Clinic UK” vadītājs Džerards Lembs, brīdinājis, ka Praisas nesenā operācija bijusi ārkārtīgi bīstama. “Keitijai jābūt uzmanīgai, jo viņa savai veselībai un ķermenim uzlikusi ļoti smagu slodzi, veicot tik daudz operāciju pēdējā gada laikā vien,” norādīja Dr. Lembs. “Brazīliešu dibena liftinga operācija ir viena no bīstamākajām, kādu cilvēks var veikt, un tai ir visaugstākais mirstības rādītājs – tā ir viena no riskantākajām, ko Keitija līdz šim veikusi. Viņa spēlējas ar nāvi.”