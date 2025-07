Aija Andrejeva aicina uz īpašo koncertsēriju “Tagadne”, svinot 20 gadu jubileju uz skatuves

Koncertos skanēs dziesmas no Aijas jaunākā albuma “Tagadne”, kā arī klausītāju iemīļotie hiti no iepriekšējiem albumiem – “Tu un es”, “Es iešu tālāk”, “Blēņas” un citi. Neizpaliks arī daudzas citas tautā labi zināmas dziesmas, kas kļuvušas par neatņemamu daļu no Aijas muzikālās identitātes.