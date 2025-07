Par šādu noziegumu draud 10 gadi cietumā: Norvēģijas kroņprinceses dēlam izvirzītas nopietnas apsūdzības

Ilgstoši esmu cīnījies ar psihoaktīvo vielu ļaunprātīgu izmantošanu, no kā ārstējos pagātnē. Es atsākšu šo ārstēšanu un izturēšos pret to ļoti nopietni. Narkotiku lietošana un mana diagnoze neattaisno notikušo. Es gribu būt atbildīgs par to, ko esmu izdarījis, un godīgi paskaidrošu policijai," taisnojās kroņprinceses dēls.